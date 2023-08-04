HAYAT bir yol hikayesidir, atılan her adımın mutlaka bir karşılığı vardır.

Ürettiğiniz güzellikler huzur verir de günahlar ağır bedeller ödetir insana.

Bir yürek ağrısı.

Hesaplaşmanın finaline atılır adımlar.

Belki vicdan, belki yılların ahı, belki içindeki cehennemin çağrısı.

***

Hayat bir yol hikayesidir.

Lüks otomobillerle durakları hızlı geçip, kirli parayı kazanmak da konuya dahildir, dürüstçe yayan yürümek de.

Delikanlı bir zamanın içinde adı anılmamıştır bazılarının.

İnsanları harcamak için kullanılan üstün performans biter, iç hesaplaşmanın zamanı gelir.

Zalimleri bile rahatsız eden gerçek burada gizlidir. Buna vicdan kanaması denir.

***

Hayat bir yol hikayesidir.

Biletimiz yoktur ama her durakta resimler vardır, silinmeyen izler.

Hayat adına ürün veriyorsanız hele iyiliğe gönül veriyorsanız sizden özeli yok.

Çünkü yaşanmış bir zamanın içinde tecrit edilmesi gerekirken, fazlasıyla tercih edilen bir anlayışın adıdır kötülük.

O yüzden en değerli tanıktır zaman.

Bir sürüklenişin finaline başlar koşular.

Kötülük yaparak ayakta kalanların ve ruhuna alacakaranlık bulaşmış insanların hazin sonu anons edilir.

"Durdurun dünyayı ölecek var!"

***

Hayat bir yol hikayesidir.

Yasal ihanetin yasal olmayan yolcularına da açıktır yollar, insanlığın her halini barındıranlara da. Ezilenlere karşı çoğunluktur ezenler!

Ama bir insanın kalbini kırdığımız zaman bile yakamızı bırakmayan vicdan, insan olana diz çöktürür.

Zalime ölümcül bir şölen düzenler.

***

Hayat bir yol hikayesidir.

Siz yoldan çıkmazsanız yol sizi terk etmez.

O yüzden döne döne yol kaybedeceğinize attığınız doğru adımları kaydedin.

Unutmayın ki ecel bizi seyrediyor.

Yolun sonunda bizleri bekleyen bir huzur varsa boynumuz kıldan ince.

Kimsenin kalbini kırmayalım, canına malına göz dikmeyelim.

Sonra çok pişman oluruz.

İş işten geçince!

MUTLULUK TAKVİMİ

Çıplak ayakla kumlara bas.

Ağaçtan meyve topla.

Çocuklara ilginç sandviç yap.

Umutlu ol.

Semt pazarına git.



Gidişin veda değil

Sanki kara sevdaydı

Hasretin kitabı yok

Sitemlerim sanaydı



Kalbimde çığlıklarım

Dinmedi hala acım

Unutamadım seni

Yine sana muhtacım



Hala ateşin yanar

Sevdalı yüreğimde

Zaten suç sende değil

Kör olası gözlerimde



Bir yürek kaldı bende

Hala seni düşünen

Bir yürek kaldı bende

Yalnızlıktan üşüyen

Hakkı YALÇIN



Bu yazın kışı da var, üstelik şimdiden fena bir bakışı da var.



Kuklanın sonu!

Tahta kuklanın basit bir mekanizması vardır, ipini çekince kollar ve bacaklar kalkar.

O yüzden kuklanın en büyük sihri ipini sahip ettiği ellerdedir.

Negatif koşullarda hamamböcekleri dürtüsel olarak karanlığa yönelir.

Kendilerine elektrik akımı yüklenirse aydınlığa doğru gitmeye başlarlar.

O zaman sormak gerek; "peki parayı görünce hangi yöne giderler?" İplerini sahiplerine teslim eden medyatik kuklaların koynuna!

Peki, onların koynunda ne yaparlar?

Sahipleri ne isterse onu.

Budur her kuklanın sonu!