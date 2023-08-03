GENÇ kızlar arasında yapılan bir anket. 'Aşk mı para mı?' Para uzak ara önde!
Ne için? Bir bardak limonatayı iki kişi birlikte içebilmek için değil elbet.
Bodrum'da Çeşme'de hava atabilmek için.
Ya da lüks bir yatta güneşin altında sere serpe yatabilmek ve hatta o yata sahip olabilmek için.
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Genç erkekler arasında başka bir anket. 'Aşk mı silah mı?' Aşka tek oy yok ama ankete katılanların çoğunun cebinde birer kurşun var.
Soru: Peki silahlar nerde?
Cevap: Elde var ünlem işareti, gözlerde var kan sulandırıcı!
Silahını arayan kurşun, sokaklarda adres olarak sizi göstermiş olabilir.
(Parantez içinde) saklansanız nafile!
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Bundan yıllar önce dönemin Amerikan Başkanı Bush'a ayakkabı fırlatan Iraklı gazeteci Muntazır el Zeydi'ye hayranlığımı kaç kere dile getirdim de kimsenin ilgisini çekmedi.
Ama bakıyorum da bu ülkede partilerden maaş alan gazetecileri kan çekiyor.
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Borsa işlemleri para piyasaları insan hayatından daha çok değer buluyorsa.
İnsanlığın ölçüsü de paradır artık.
Hayatın içinde kendini pahalıya satmak diye bir tabir vardır ki bunda mücadelenin onuru mevcuttur. Ama ucuza satmak diye bir şey vardır ki dolar üzerinden bile beş para etmez!
"Filistinli çocukların sapanlarında taş olmak, paranın karşısında eğilen baş olmaktan bin kere değerlidir" cümlesinden alınan varsa, bilin ki onların vicdanları boş cepleri doludur.
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Geçenlerde "İstanbul'da deprem olur mu" diye sordu biri, "bilsem söylerdim" dedim adam güldü. "Siz de hiçbir şey bilmiyorsunuz." "Lütfen cahilliğime verin" dedim adamın pek hoşuna gitti.
Her insanın karşısında üstünlük taslayacağı biri bulunur ama duvara toslama hesabı yapmaları da rica olunur.
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Kirli tırnaklarını nostaljiye geçiren teknoloji yapay zekasıyla şimdi kendini klonluyor! Çarşıya çıkıldığında eskisinin yerine yenisinin alındığı bir eşyaya dönüştürülüyor insan.
Bir gün klonlanmış rakibiniz karşınıza çıkarsa öldürebilir sizi. "İkimizden biri bu dünyaya fazla!" diye.
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Bu dünyanın gittikçe kötüleşmesinden duyduğum korku kendi adıma değil, çocuklara bir şey bırakmadık.
Kağıt üzerinde bile neler kaybettiğinin farkında olmayanlar, bilgisayar üzerinden neler kazandığının hesabını yapıyorsa mesaj alınmıştır.
Bir memlekette beyinlere teknolojiyle şırınga edilen zehrin de karşılığı alınıyorsa, çocuklar için çok geç kalınmıştır.
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O yüzden derim ki.
Ölü doğan çocuklar şanslıdır belki!
MUTLUKUK TAKVİMİ
Birini gözünden yaş gelene kadar güldür.
Ağaç gölgesine uzan.
Dişini fırçalarken suyu kapat.
Minimalist hayatı seç.
Seviyorum dediğim
Kimseyi unutmadım
Hala saklıyorum
Emanetlerini
Onlar beni öldürdüyse
Canları sağolsun
Kitaplar da yazmaz zaten
Sevda şehitlerini
Ne zaman aklıma gelseler
İçimde buruk bir sevinç
Hepsini saygıyla anarım
Biri hariç
Herkesin hayatında
Sırtına hançer saplayan
Biri vardır mutlaka
Hakkı YALÇIN
Çocukların zıpkın yarasıdır, teknolojik akvaryumlardaki balık halleri!
Paralı üniversite!
İstanbul'un her yanında cazip
sloganlarla süslenmiş paralı üniversite
ilanları.
Gençliğimizde bir devlet
üniversitesine girebilmek için verilen
emeklerin şimdi parayla takas
edilmesinin ne getirisi vardır acaba?
Bu kadar üniversiteden mesleğinin
erbabı olabilecek kaç insan çıkacaktır?
O paraları ödeyebilmek için
annelerin babaların canı kaç kere
çıkacaktır?