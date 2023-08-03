GENÇ kızlar arasında yapılan bir anket. 'Aşk mı para mı?' Para uzak ara önde!

Ne için? Bir bardak limonatayı iki kişi birlikte içebilmek için değil elbet.

Bodrum'da Çeşme'de hava atabilmek için.

Ya da lüks bir yatta güneşin altında sere serpe yatabilmek ve hatta o yata sahip olabilmek için.

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Genç erkekler arasında başka bir anket. 'Aşk mı silah mı?' Aşka tek oy yok ama ankete katılanların çoğunun cebinde birer kurşun var.

Soru: Peki silahlar nerde?

Cevap: Elde var ünlem işareti, gözlerde var kan sulandırıcı!

Silahını arayan kurşun, sokaklarda adres olarak sizi göstermiş olabilir.

(Parantez içinde) saklansanız nafile!

***

Bundan yıllar önce dönemin Amerikan Başkanı Bush'a ayakkabı fırlatan Iraklı gazeteci Muntazır el Zeydi'ye hayranlığımı kaç kere dile getirdim de kimsenin ilgisini çekmedi.

Ama bakıyorum da bu ülkede partilerden maaş alan gazetecileri kan çekiyor.

***

Borsa işlemleri para piyasaları insan hayatından daha çok değer buluyorsa.

İnsanlığın ölçüsü de paradır artık.

Hayatın içinde kendini pahalıya satmak diye bir tabir vardır ki bunda mücadelenin onuru mevcuttur. Ama ucuza satmak diye bir şey vardır ki dolar üzerinden bile beş para etmez!

"Filistinli çocukların sapanlarında taş olmak, paranın karşısında eğilen baş olmaktan bin kere değerlidir" cümlesinden alınan varsa, bilin ki onların vicdanları boş cepleri doludur.

***

Geçenlerde "İstanbul'da deprem olur mu" diye sordu biri, "bilsem söylerdim" dedim adam güldü. "Siz de hiçbir şey bilmiyorsunuz." "Lütfen cahilliğime verin" dedim adamın pek hoşuna gitti.

Her insanın karşısında üstünlük taslayacağı biri bulunur ama duvara toslama hesabı yapmaları da rica olunur.

***

Kirli tırnaklarını nostaljiye geçiren teknoloji yapay zekasıyla şimdi kendini klonluyor! Çarşıya çıkıldığında eskisinin yerine yenisinin alındığı bir eşyaya dönüştürülüyor insan.

Bir gün klonlanmış rakibiniz karşınıza çıkarsa öldürebilir sizi. "İkimizden biri bu dünyaya fazla!" diye.

***

Bu dünyanın gittikçe kötüleşmesinden duyduğum korku kendi adıma değil, çocuklara bir şey bırakmadık.

Kağıt üzerinde bile neler kaybettiğinin farkında olmayanlar, bilgisayar üzerinden neler kazandığının hesabını yapıyorsa mesaj alınmıştır.

Bir memlekette beyinlere teknolojiyle şırınga edilen zehrin de karşılığı alınıyorsa, çocuklar için çok geç kalınmıştır.

***

O yüzden derim ki.

Ölü doğan çocuklar şanslıdır belki!



MUTLUKUK TAKVİMİ

Birini gözünden yaş gelene kadar güldür.

Ağaç gölgesine uzan.

Dişini fırçalarken suyu kapat.

Minimalist hayatı seç.



Seviyorum dediğim

Kimseyi unutmadım

Hala saklıyorum

Emanetlerini



Onlar beni öldürdüyse

Canları sağolsun

Kitaplar da yazmaz zaten

Sevda şehitlerini



Ne zaman aklıma gelseler

İçimde buruk bir sevinç

Hepsini saygıyla anarım

Biri hariç

Herkesin hayatında

Sırtına hançer saplayan

Biri vardır mutlaka

Hakkı YALÇIN



Çocukların zıpkın yarasıdır, teknolojik akvaryumlardaki balık halleri!



Paralı üniversite!

İstanbul'un her yanında cazip

sloganlarla süslenmiş paralı üniversite

ilanları.

Gençliğimizde bir devlet

üniversitesine girebilmek için verilen

emeklerin şimdi parayla takas

edilmesinin ne getirisi vardır acaba?

Bu kadar üniversiteden mesleğinin

erbabı olabilecek kaç insan çıkacaktır?

O paraları ödeyebilmek için

annelerin babaların canı kaç kere

çıkacaktır?