Eski ayakkabıları, büyük yakalı beyaz gömleğiyle, ellerini arkadan kavuşturmuş, gülüşüyle yüzündeki yaraya farklı bir anlam katmış.
Karaya oturmuş görüntüsünü denizlere salmış da ne çıkarsa bahtına!
Kendisini tanıyan bütün insanların gönül tahtına oturmuş.
Fotoğrafa kim baksa yüzü ışıldıyor.
Merak edip sordum da evin babasıymış, 47 yaşında ölmüş.
***Hayatın bodrum katında yaşamış ama başı hep yukarıda!
Çocukluğunda su satmış simit satmış ama kimseyi satmamış.
4 yıl hapis yatmış gençliğinde, o yüzden eğitimini yarım bırakmış.
Hayatında hiç çiçek koparmamış da niye hapis yattığını merak ettim.
Düşünceleri sakıncalıymış.
Okuduğu kitaplar yasakmış!
***
Öfkesini yenemediği zamanlar olmuş, kendi doğrularında inadı inatmış.
Hapisten çıktıktan sonra elinden gelen her işi yapmış, aç kalmış ama harama el uzatmamış.
Hayatın selesinde taşımış çocuklarını, karısına gül gibi bakmış.
Herkes rahmet okuyor ardından.
Çıktığı hayat yolculuğunda insanların üzerinde güzel izler bırakmış.
"Nasıl öldü?" diye sordum, hapishanede ciğerleri su toplamış!
***Daha dikkatli baktım fotoğrafa.
Gözlerinde; "güvercinlere benim için yem atar mısın?" ifadesi vardı.
Adres sorduğunuz zaman, tarif edeceği yere kadar sizinle gelen insan bakışı.
O sessiz fotoğrafta kanatlarını suya vuran martıların çığlıklarını duydum.
Son bıraktığı notu okudum, "çocuklar aynalarını güneşe çevirdikleri zaman, büyüklerin çevirdiği filmlerin karanlık yanı daha net görülür!" O fotoğrafta güneşin gözlerini bile bağlamak isteyenlere karşı duran aydınlık bir adam gördüm.
"Hangi türküyü severdi?" diye sordum.
"Odam kireç tutmuyor!"
***Serveti onuruyla ölçülen eski zaman insanlarından biridir fotoğraftaki adam.
Ben böyle adamları çok özlüyorum.
Ailesinden biri gibi.
Mutluluk Takvimi
Giydiklerini yere atma.
Kimseye dil uzatma.
Sabahları egzersiz yap.
Sırdaş ol.
Tutamayacağın sözü verme.
Hala yüreğimden
Bir şey kopuyor
Bir zamanlar benim
Sevdiğimdi o
İnsan ne yaparsa
Kendi yapıyor
Bir zaman gözümün
Bebeğiydi o
Bir gurur meselesi
Olmadı telafisi
Boşuna yarım kaldı
Bu aşkın hikayesi
Ayrılığın sebebini
İkimizin kaderini
Bana değil ona sorun
Yalanlarla uyuttuğu
Gönlümde kuruttuğu
Sevdamı ona sorun
HAKKI YALÇIN
BEN GELDİM HAYAT!
Diller haykırmak içindir. Karamsarlığın son durağında inerken, dosta düşmana karşı haykırırsınız. "Ben geldim hayat!" Yarınlara mutluluk müjdesini ancak kendiniz verebilirsiniz.
Gökte size ait yıldızı aramak yorar insanı, yorulun her şeye değer.
Yürümek isteyenler için dağda bile yol açılır, yaşamak adına hevesiniz varsa eğer.