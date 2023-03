Para!

PARA ahlaksızlığı yarattı. Önüne çıkanı ardına kattı, "para için her şeyi yaparım" diyenlerin servetine servet kattı.

O yüzdendir ki parayla satın alınacak listesinde ilk sırayı insan aldı.

Paranın kokusunu alınca sırtlanlardan daha iştahlı koşanlar, aşkı ve dostluğu bile sattı.

***

Para sahtekarlığı yarattı.

Kimileri adına soyadına kir kattı, kimileri doların altına yattı üstünden çıktı.

Kimileri olmayan parayı bile sattı.

Gözbebeklerini para bürüyenler, bez bebeği bile olmadan büyüyen çocukların haklarını yediler.

Para, ciğeri beş para etmez adamları bile başrolde oynattı da "harika olmuş" dediler..

***

Para yemleme sanatını yarattı.

Kendilerini ekranlarda "o biçim" pazarlayanların, şarap mahzenlerinden yazanların mal beyanına yalılar kattı.

Altın tepsi içinde pazarlandı soysuzluklar, para onların konuşma balonlarını bile sattı.

Küçük insanlar büyük izler bıraktı kansızlık meydanlarında.

***

Para gücü yarattı.

İnsanlık hukukunu yerle bir edenler kötülüğü marka yaptı.

Haysiyet yenildi asalet toz oldu.

Haklı olana kan kustururken vicdanları bile susturduğunu gördük.

Parası olan her haltı işledi de bütün raporları temiz çıktı.

***

Para sanatın da anasını ağlattı.

O ağacın altına sürgün yediğimiz günlerimiz vardı, biriktirdiğimiz harçlıklarla aldığımız 45'liklerimiz.

Gözümüz gibi sakındığımız yiğit şarkıcılarımız vardı.

Sonra aşklarını cebine koyan paralı oğlanlar, kasıklarından şarkı söyleyen kadınlar çıktı piyasaya.

Para şehvetin "Simge"si oldu.

Birileri dumanlaştı kafayı buldu, birileri zengin enayilerden çocuk sahibi oldu yolunu buldu.

Onlar sosyal medyadaki paralı askerlerine kendilerini alkışlattı.

***

Bütün yalanlar parayla doğrulanıyor.

O yüzden cebini doldurmayı yüreğini doldurmaktan daha anlamlı sayanların çoğaldığı bir dünya yaratıldı.

Para için ruhlar bile satılıyor artık.

Hayatın öznesi para olabilir ama uyuşturucu kaçakçıları ve pezevenkler de parayı bulur.

Para denince yelkenler suya inse de hayatın öyle gerçekleri vardır ki, gün gelir dümeni kırmaya para da yetmez olur!



Hazırla yüreğini

O sonsuz yolculuğa

Mutluluğa okunsun

Dilindeki her dua

Koşar adım gitsen de

Her gün soluk soluğa

Çıkmakla hiç bitmiyor

Şu gönül merdiveni



Dağıt zaman geçmeden

Gönlündeki sisleri

Düşmesin dudağından

Mutluluk bahisleri

Her basamakta söyle

İçindeki hisleri

Ulaşmaya yetmiyor

Şu gönül merdiveni

Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Organlarını bağışla.

Talih oyunlarına güvenme.

Yoksul insanlara

Ramazan yardımı yap.



Sevgide ve kardeşlikte çağ atladığımızı görebilmek bir ütopyadır artık!



Güzelim yıllar

Siyah beyaz Yeşilçam filmlerinde bizim çocukluğumuz oynuyor.

Sahnelere bakıyorum nasıl da samimi ve insani.

Oyuncuların konuşma diline bakıyorum, Türkçemiz bir harika.

O filmlerdeki şarkıları dinlerken, şimdiki zamanı elimin tersiyle itiyorum.

Telgrafın tellerine konan kuşları resimliyorum, kadınlara ve çocuklara silah doğrultan teknolojik bitirimleri değil.

Her şeyin istediğimiz gibi olması gerekmiyordu ama istemediğimiz şeylerin bu denli itibar görmesi hiç gerekmiyordu.