Enerji!

HAYATINI kaybeden vatandaşlarımız, yaralı insanlarımız, evi barkı yerle bir olanlarımız, göçük altında kalanlarımız.

Enkaz yığınları arasında çocuğunu doğurduktan sonra ölen analarımız.

Her türlü şartta yardıma koşanlarımız, sağlık çalışanlarımız, gönüllü kahramanlarımız, yardım tırlarını taşıyanlarımız.

Elini taşın altına koyanlarımız, ekran başında görüntüleri izlerken katıla katıla ağlayanlarımız.

Yarıya inen bayraklarımız.

Korkunç bir felaketin çaresizliğini yaşarken bu bizim ulusal yasımız.

***

Sevdiklerine veda bile edemeyenlerimiz, çocuklarına "siz kaçın kurtulun, ben bu depremi oyalarım" diyenlerimiz.

Hayattan alacaklı olduğu halde borcunu ölümle ödeyenlerimiz.

Hayatın zorluklarına diş geçirenlerimiz, yaşadıkları evin kendilerine mezar olacağını akıllarının ucundan bile geçirmeyenlerimiz.

Onlar bizim canlarımız.

***

Soğuktan donanlarımız, ciğeri yananlarımız, çocuklarıyla el ele toprak altında kalanlarımız, kaybolan çocuklarını arayanlarımız.

İçecek su bulamayanlarımız, kuru ekmekle doyanlarımız.

Kendine bile küskün bir yalnızlıkla kaderine kızanlarımız.

Benzini bitmiş otomobillerinde battaniyelere ve birbirlerine sarılıp ısınanlarımız.

Cebindeki son kuruşu, eldivenlerini boynundaki kaşkolü bağışlayanlarımız.

Yaralı askeri sırtında taşıyan diğer yaralı asker ruhuna sahip olanlarımız, üşüyen çocuğunu ceketinin içinde saklayanlarımız.

Onlar bizim insanlarımız.

***

Şerefsiz yağmacılarımız da var.

Fırsattan istifa eden soysuzlarımız da.

Deprem çantası bir günde bin 560 liradan 18 bin liraya çıkarıldı.

Çıkaranlara çakal diyorum, sırtlan diyorum. Yasal hakları baki!

Depremden sonra sosyal medyada fay hatları döşeyenlere bakıyorum.

Böyle bir günde bile siyaset yapanların insanlık kitabında yeri yok.

***

Şimdi yaraları sarma zamanı, birlik ve bütünlük zamanı.

O yüzden hepimiz birlik olup negatif enerjiyi yok etmeliyiz.



Acının gömleği

Üstümden çıkmaz

Hayata borçluyum

Hesabım tutmaz

Adresim sevdaydı

Kapım çalınmaz

Vay benim gençliğim

Vay benim ömrüm



Hasrete kuruldu

Bütün saatler

Vuruldu içimde

Sevda kuşları

Ayaz gecelerde

Fayda etmiyor

Vefasız ellerin

Dokunuşları

Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Depremdeki insanlar için empati yap.

Siyaset yapma.

Giymediklerini deprem bölgesine gönder.

İnsanlara dua et.



Yiğidi yiğittir bu ülkenin ne yazık ki iti de it!



Gerçek!

Bir ülkede insanlar yere düşeni kaldırmak yerine, "bana ne" diyorsa, birileri enkaz altından haykırırken evler ve dükkanlar yağmalanıyorsa o ülkede sadece toprağın altında değil üstünde de deprem vardır.

Bizler 1999 depreminde enkaz altındaki insanların kolunu keserek bileziklerini çalanları gördük.

Bizler şerefsizliğin her halini gördük.

O yüzden bu büyük depremde gördüklerimiz gerçektir, görmediklerimiz daha gerçek.