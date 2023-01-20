Birinci yüzünde daha güzel yaşamak için bütün değerleri öldürenlerin saltanatı.
İkinci yüzünde ölmemek için yaşayanların çırpınışı.
***Bundan 8 yıl önce bilim adamlarının yaptığı araştırmanın sonucu olarak bir açıklama yapılmıştı. "20 yıl sonra insanlar sonsuza kadar yaşayacak." Gerekçe; "kan hücreleri robot hücrelerle değişecek." Bir insanın ruhunu yok ederseniz yaşamakla ilgili ne kalır ki geriye!
Bilim insanları bile ruhsuzluğa yatırım yaparken, bizler insani duyguları özne yapmaktan vazgeçmeyelim.
***
Bir kapı kapandığında umutsuzluğa kapılmayın, emin olun ki o sırada başka kapılar açılmaktadır.
Hayatın anahtar isimlerinden biri olma ihtimalini de yok saymayın.
Olmak istediğiniz kişi olun, hayatın sihirli mesajlarını duyun.
Defansa çekilmeyin, denize düşseniz de sarılmayın yılana düşmeseniz de.
Paranın ihtirasına kapılmayın, kalbinizi güldüren dostlarınız varsa sizden zengini yok.
Yaşayabilecek sadece bir hayatınız var ve o şansı iyi kullanın.
***Oturduğum semtte yolun karşı tarafında tek kolu olmayan yaşlı bir kadın kağıt mendil satıyor, ne zaman mendil alsam gülümsüyor.
Çaresizliğin davetini reddederken, ihtimaldir ki sattığı her mendille yeniden inşa ediyor kalan ömrünü. Bana da gözlerindeki ışık yetiyor.
***Eski bir arkadaşım var, gençliği bir çırpıda yakılan zamanların adamı.
Kötülüğün iyiden iyiye palazlandığı bir dünyada, kendine mekan olarak İstanbul Silivri'de bir köy evini seçti.
Gezen tavuk yumurtası yemenin bile "olağanüstü" sayıldığı bir dünyanın dışında küçük bir dünya kurdu.
Bir fırtınanın gelip alacağı gerçekleri bildiği için süt vermeye hazır birkaç inek ve kuzu satın aldı.
İlham perisi ayçiçekleri; "onlar bile yüzünü güneşe dönüyorsa ben niye karanlıkta kalayım" diyor.
***
İsyanlarını dizginlemiş, mağlup yanlarını en iyi biçimde böyle onarıyor, şehirde kaybettiklerini bir köy evinde kazanıyor.
Hiçbir şey gözünde değil, elden düşme sevinçlerle idare etmeyi öğrenmiş.
Fesleğenin kokusunu bile bilmeyen nicelerine karşılık onu sardunyalarla fısıldaşırken gördüm, ortancalar bahçenin en güzel ressamıydı fotoğraflarını çektim.
Yaşamakla yaptığı yeni kontratın bir kopyasını da kendime aldım.
"İnsan ulaşacağı yerin keyfini çıkarmalı" dedim, adı ölüm bile olsa!
***Şimdiye kadar yazdığım şarkılar içinde en sevdiklerimden biridir; "Bir Masaldır Yaşamak."
Mutluluk Takvimi
Hakkından fazlasını kabul etme.
Hediyeyi kalbinle ver.
Sigara içme.
Sadece gerekeni al.
Seninle yaşadım
En güzel aşkı
Ne olurdu sanki
Zaman dursaydı
Hala dudağımda
Bir eski şarkı
Yeniden başlamak
Mümkün olsaydı
Ben şimdi kalbime
Bir ceza verdim
Birini seversem
İnan namerdim
Yine duraklarda
Seni beklerdim
Yeniden başlamak
Mümkün olsaydı
Hakkı YALÇIN
SUÇ DUYURUSU!
Duvarlarını kesik hayvan başlarıyla süsleyen avcılar için suç duyurusunda bulunsam bana gülerler.
"Gücünüzün arta kalanını insanlık için kullanmayı düşünmez misiniz beyler?" desem, hepsi de nefretini ellerindeki silahla dışa vurur.
Son sorum: "Ölü ele geçirilen hayvanlar sizler için gurur kaynağıysa, martılara simit ısmarlayanlar enayi mi sayılmalı?"