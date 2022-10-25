Bakmayın esrarın "alt tarafı ot" diye diye hafife alınmasına, hiçbir uyuşturucunun kimseye acıması yoktur.
***Esrar yani uyuşturucu satışının Türkiye'de serbest bırakılması fikrini yayanlar var.
Sanırsınız ki ülkemizde her türlü güzellik aldı başını gidiyor da tek eksiğimiz uyuşturucu satışındaki serbestlik.
Üstelik yaratılan pespaye gündemlerle insanları uyuşturmak o kadar kolayken!
***Ayrıca kimse merak etmesin keyifte sınır yoktur, bu ülkede en özgürce satılan ve içilen bir şeydir uyuşturucu.
Sokak aralarında bile açık açık kapalı gişe oynuyor. Uyuşturucu ekonomisi oluştu da çakallar milyon dolarlık villalarda oturuyor.
"Alt tarafı ot" diye başlanan ve kokaine uzanan yolculuğun ganimetini toplayan çakallar onlar.
"Siz onların kim olduğunu biliyor musunuz?"
***
Sığınılan zavallı liman da belli; "alt tarafı ot ama üst tarafı sağlık!" Tükettiğimiz süt ürünlerinin sağlıklı olanı bile satılmazken, uyuşturucunun temiz olanının satılacağını düşünmek mantıklı mı yani?
***Çocuklar uyuşturucunun kıyısında dolanırken bu gündemlerin zeminleri çoktan oluşturuldu.
O yüzden bu "serbest piyasada" 12 yaşındaki çocuklara elektronik sigara satılan Florya'daki alışveriş merkezini Hollanda'da bile bulamazsınız.
18 yaşından küçükleri korumak yasalarımızda mevcut olduğu halde!
***Düşünüyorum da geçen yıl elektronik sigaraya başlayan 12 yaşındaki çocuklardan kaçı uyuşturucu yolculuğuna başlamıştır acaba?
Meseleden haberleri olduğu halde okul yönetiminin bu konuda bir araştırması mevcut mudur?
Sanmıyorum. Onlar potansiyel tehlikeyi sadece paralı öğrenciyi kaybetmek sayar.
***
"Alt tarafı ot" denilen esrar satışındaki serbestlik bir düşünce atılımı olarak lanse ediliyor ya vah bizim güzel insanlarımıza!
Eskilerden kim kaldı. Hiç kimse!
O insanlar çocuklar için dünyaya ayağa kaldırırken hiçbir zaman ayağa düşmediler.
Soylu inatlarıyla ayağı kırık atlarını denize sürerken bile.
İnsan giderken bile
Büyük olmalı
İnkarı sen al
İtirafı ben
Aşk kalbinden vurulur
Sırtından değil
Nasıl aklanır
Aşkı kirleten
İkiniz bir oldunuz
Beni sırtımdan
Vurdunuz
İstanbul ve sen
Bekle
Daha söylemedik
Son sözümüzü
Yüreğim ve ben
Hakkı YALÇIN
MUTLULUK TAKVİMİ
Evinde küçük bir kütüphanen olsun.
Kimseye borçlu kalma.
Gözlerini kontrol ettir.
Bugün mavi ol.
Dürüstlük nasıl oldu da insan tabiatına aykırı hale geldi.
KURŞUNUN UCU!
İstanbul Kültür Koleji'nde bir öğrencinin bedenine "habersizce" giren kurşuna iyi bakmak gerek.
Hiçbir kurşun havaya sıkılmaz, havada bile döner ve adresini arar.
Tetiği çeken elle belirlenen hedef arasındaki mesafe de uzak değildir.
Bu demektir ki kurşun adresin yazıldığı zarfsa, çocuğun isabet alan bedeni mektuptur.
O yüzden iyi okunmalıdır ve o yüzden kurşunun ucu herkese dokunmalıdır.