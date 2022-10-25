Alt tarafı ot!

***

***

***

***

***

***

"Alt tarafı ot" denilen esrar satışındaki serbestlik bir düşünce atılımı olarak lanse ediliyor ya vah bizim güzel insanlarımıza!

Eskilerden kim kaldı. Hiç kimse!

O insanlar çocuklar için dünyaya ayağa kaldırırken hiçbir zaman ayağa düşmediler.

Soylu inatlarıyla ayağı kırık atlarını denize sürerken bile.



İnsan giderken bile

Büyük olmalı

İnkarı sen al

İtirafı ben

Aşk kalbinden vurulur

Sırtından değil

Nasıl aklanır

Aşkı kirleten



İkiniz bir oldunuz

Beni sırtımdan

Vurdunuz

İstanbul ve sen

Bekle

Daha söylemedik

Son sözümüzü

Yüreğim ve ben

Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Evinde küçük bir kütüphanen olsun.

Kimseye borçlu kalma.

Gözlerini kontrol ettir.

Bugün mavi ol.



Dürüstlük nasıl oldu da insan tabiatına aykırı hale geldi.



KURŞUNUN UCU!

İstanbul Kültür Koleji'nde bir öğrencinin bedenine "habersizce" giren kurşuna iyi bakmak gerek.

Hiçbir kurşun havaya sıkılmaz, havada bile döner ve adresini arar.

Tetiği çeken elle belirlenen hedef arasındaki mesafe de uzak değildir.

Bu demektir ki kurşun adresin yazıldığı zarfsa, çocuğun isabet alan bedeni mektuptur.

O yüzden iyi okunmalıdır ve o yüzden kurşunun ucu herkese dokunmalıdır.