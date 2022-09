Yıldız!

DÜŞÜNÜYORUM da şimdi çocukların ceplerinde telefonları var ama yarınları yok.

Üstelik tehlikeli ve berbat huyları da caba.

Ceplerinde radyo taşıyan büyüklerin öğrettiklerini çocuklarımıza öğretemedik.

***

Ne güzel yıllardı.

Sabahın erken saatlerinde toprak yollarda bile çamura batmadan işe giderdi genç kızlar.

Akşam karanlığında evlerine dönerken köprü altında adamlar olurdu da onların her birini bugünün profesörlerine değişmem.

***

"Biz de insanız beyim!" Modası geçmiş deyim!

Kuşa çevrilmiş insanlık ağzındaki defne dalını düşürdükten sonra düşenin dostu kalmadı.

Dostluğun adı bile ağır geliyor artık, hele kötü günde ihtiyaç duyulduğu hesaba katılırsa!

Oysa hayat yürek ağrısıdır, haram paranın çağrısına kulak kabartmak değil.

***

Hiç sordunuz mu kendinize, çok para kazananlar işleri rast gittiği için mi kazandı, yoksa elleri bizlerin ceplerine kadar uzandığı için mi?

***

Sadece gözlere değil yüreklere de katarakt indi.

Birbirimizin haklarına sarkıntılık etmeye, insani duyguları çürütmeye, düşmanlığa, sonu alınmayan nefrete, alçalan insanlığa yükselen alçaklığa.

Alıştık galiba!

***

Geçenlerde eski yazılarımdan biri karşıma çıktı, nasıl dokunaklı yazmışım. Eskiden daha çok okunuyor olmak dokunmuyor bana.

Meslekte 40 yıl sonra edindiğim tecrübe; her söylediğimizin duyulma ihtimali de yoktur, her yazdığımızın anlaşılma ihtimali de.

***

Birkaç yıl önce bir adam yanıma gelmişti de "yıldız tornavidan var mı?" diye sormuştu.

"Ne yapacaksın?" dediğimde, "gökten birkaç yıldız söküp satacağım" diye karşılık vermişti.

Yıldızların para etme meselesinde gelince, "benim gözümde yere düşen yıldızlar etmiyor, yüksekte duranlar ediyor" demişti.

Aslında o da biliyordu ki gökte yıldız kalmamıştı artık. O yüzden getirdiğim tornavidayı da almamıştı.





Ne yazsam senin harflerin

Her fırsatta keşke diyor

Bir gururun bedelini

Son pişmanlıkla ödüyor

Ne yapsam kapanmıyor

Kalbimdeki yara izi

Aldığım her nefeste

Özlüyorum ikimizi

Her aşkın sonu kıyamet

Bıraktığın akşamlarda

Hayat kimi yakıştırır

Sol yanıma senden sonra

En çok Eylül'de ağlar aşk

Son izleri siler gibi

Tüm zalimlerin yerine

Tanrı'dan af diler gibi



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Uyuşturucuyla aktif mücadele et.

Denizi seyret.

Unutma, her zaman umut vardır.

Yalana asla yüz verme.



Artık sokaklarda timsah sesleri duyuluyor, çocuk seslerinden çok!



ASIL SALAK KİM?

Parasından başka bir şeyi olmayan sonradan görme bir züppe kaç zamandır ilişki yaşadığı dizi şöhretine küstah tavrını takınarak sordu.

"Aynı zamanda nasıl hem bu kadar güzel hem de bu kadar salak olabildiğini anlamıyorum." Dizi şöhreti gülümseyerek yanıtladı; "açıklamama izin ver." Ve açıkladı. "Allah senin gibilerinin parasını yemem için beni güzel yarattı ama senin gibi ciğeri beş para etmez bir adamla hala birlikte olabilecek kadar da salak yarattı." Paralı züppe hala sırıtıyordu!