***Türkan Şoray'ı o yüzden çok sevdik, güzel baktığı için zarafeti için. Filiz Akın'ı o yüzden ayrı bir köşeye koyduk, az bulunan bir asaleti temsil ettiği için. Yeşilçam filmlerinde bulduklarımızı televizyonlarda bulamadığımız içindir ki kötülüğün önü açıldı. Sonrasında bir de sosyal medya illeti, tutmayın gitsin!
***Şimdi kendisini terk eden kadın için elindeki silahla erkekliğini konuşturanlar, kadınların katline ilham veriyor! Bitirim borsasında yükselen şiddet, alçalan erkeklikle itibar yarışında. Yeşilçam filmlerinde duvara kadeh atılan sahnelere can kurban!
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***Hayatın da sonbaharı vardır ama önemli olan insanların geride bıraktıklarıdır. Bir duruş bir film bir piyano sesi. İdil Biret çocukluğumun sihirli ismi. Dünyanın en büyük piyano sanatçılarından birine sahibiz de böyle bir sanatçının sadece piyano çalması değil zarif duruşu bile her şeyi anlatmaya yeter. Bizdeki fotoğrafları sararsa da!
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Ne güzel duygudur ki İdil Biret'i de sevdiğimiz sanatçıları da unutturamadılar bizlere. Şimdi bir dizi filmle yürüyüşü değişen şöhretler, duvardaki "dart tahtasına" ellerindeki kasap bıçaklarını fırlatsınlar! Dart tahtasının zeminine çocuk fotoğrafları da döşerlerse, reklam yıldızı da olabilirler.
Hayat görünmez ufukta
Umutlar hep karanlıkta
Sırtımızdan vurulduk da
Ölmüyoruz ölmüyoruz
Kan yağıyor gözümüzden
Dert damlıyor yüzümüzden
Namus bildik sözümüzden
Dönmüyoruz dönmüyoruz
Günler geçti beklemekle
Derdi derde eklemekle
Her akşam kuru ekmekle
Doymuyoruz doymuyoruz
Hakkı YALÇIN
15 Eylül 2022
MUTLULUK TAKVİMİ
Şimdiden kışa hazırlan.
'Bana ne' deme.
Gerekeni satın al.
Aç insanı geri çevirme.
Bu topraklarda merhamet yüreklerden silinirken ihanet baki.
KAMİL HOCA
Önceki gün rahmetli abimin ölümünün 40'ı için Merter Tozkoparan'daki Sosyal Meskenler Cami'nde dualar okundu. Gençlik arkadaşlarım yanımdaydı, hepsi de cami hocasını anlata anlata bitiremedi. Çocuklara matematik dersleri veren çocuklarla top oynayan herkesin yardımına koşan Kamil Hoca'yla tanıştım ve çok sevdim. Bir mahallede insanların bu denli sevgisini ve saygısını kazanan bir cami hocası, eminim ki o toplumun ahlakına insanların kardeşliğine de yön verecektir. Gençliğimin güzel insanları gibi.