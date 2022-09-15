Sonbahar

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Ne güzel duygudur ki İdil Biret'i de sevdiğimiz sanatçıları da unutturamadılar bizlere. Şimdi bir dizi filmle yürüyüşü değişen şöhretler, duvardaki "dart tahtasına" ellerindeki kasap bıçaklarını fırlatsınlar! Dart tahtasının zeminine çocuk fotoğrafları da döşerlerse, reklam yıldızı da olabilirler.



Hayat görünmez ufukta

Umutlar hep karanlıkta

Sırtımızdan vurulduk da

Ölmüyoruz ölmüyoruz



Kan yağıyor gözümüzden

Dert damlıyor yüzümüzden

Namus bildik sözümüzden

Dönmüyoruz dönmüyoruz

Günler geçti beklemekle

Derdi derde eklemekle

Her akşam kuru ekmekle

Doymuyoruz doymuyoruz

Hakkı YALÇIN



15 Eylül 2022

MUTLULUK TAKVİMİ

Şimdiden kışa hazırlan.

'Bana ne' deme.

Gerekeni satın al.

Aç insanı geri çevirme.



Bu topraklarda merhamet yüreklerden silinirken ihanet baki.



KAMİL HOCA

Önceki gün rahmetli abimin ölümünün 40'ı için Merter Tozkoparan'daki Sosyal Meskenler Cami'nde dualar okundu. Gençlik arkadaşlarım yanımdaydı, hepsi de cami hocasını anlata anlata bitiremedi. Çocuklara matematik dersleri veren çocuklarla top oynayan herkesin yardımına koşan Kamil Hoca'yla tanıştım ve çok sevdim. Bir mahallede insanların bu denli sevgisini ve saygısını kazanan bir cami hocası, eminim ki o toplumun ahlakına insanların kardeşliğine de yön verecektir. Gençliğimin güzel insanları gibi.