Deli çiçekler!

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Deli gömleği akıllı geçinenlerin marka gömleklerinden bin kere değerlidir.

Dahilik deliliğin, günah aklın ürünüdür, o yüzden kimse delileri hor görmesin, kimse de hafife almasın!

Unutulmasın ki bazı çiçekler öldüklerinde saçarlar kokularını.



ÖMÜRLÜK!

Yaş günü pastasının mumlarını bir nefeste söndür ama hiçbir insanın ocağını söndürme.

Erkekçe ağlamayı beceremiyorsan yağmuru bekle.

Eski kaşarlara güvenmiyorsan marketteki taze kaşarların tahlilini iste.

İnsanları satın alacak gücün varsa onlar da seni satacaktır, o yüzden mendil satan yaşlı bir kadından hayır duası al.

Kaybettiğin paraya üzülme kaybetmediğin değerlerle gurur duy.

Başkasının hayatından giyiminden kuşamından "sana ne" ama hiçbir haksızlığa "bana ne" deme.