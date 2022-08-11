Her gece ekranlarda gazeteci, profesör etiketli akıllı geçinenleri izlerken anlıyorum ki; deliliğin lüzumu vardır!
***Delilerin söyledikleri tarihe geçen bilgidir, akıllı geçinenlerin boş lafları cehaletin sırtından geçinmenin ilmidir.
Delilere bir lokma bir hırka yeter, akıllı geçinenlere plazalar, lüks otomobiller hatta dünyayı verseniz yetmez.
***Deliler "her gün bayram" niyetine yazılmış tebrik kartıdır, akıllı geçinenler evlerin içine yerleştirilmiş bombalı pankarttır.
Deliler güneşi uyandırır akıllı geçinenler insanların dünyasını karartır.
Deliler vahşetin ve her türlü gücün karşısında durur, akıllı geçinenler haksızlığın karşısında dut yemiş bülbül olur.
***Deliler nöbetçi eczanelerin uykusuzluğunu çeker, akıllı geçinenlerde para parayı çeker.
Delilerin bebek gülüşü vardır akıllı geçinenlerin tilki!
Deliler ne bulursa giyinmeyi sever, akıllı geçinenler şeytana pabucu ters giydirmeyi.
***
Deliler doğrularını saklamaz, üstelik yüksek sesle haykırır.
Akıllı geçinenler insanı "aptal yerine" koyan cümlelerle yollarını bulmaya bakar.
Delilerin içi içini yer, akıllı geçinenler yolda gördükleri kadınları bile gözleriyle yer.
***Deliler en olumsuz şartta bile yaşama sanatçısıdır, akıllı geçinenler insanlığın morgudur!
Deliler cesurdur, kimsenin telefonunu dinlemez kimsenin odasına böcek yerleştirmez, akıllı geçinenler gölgesinden korkar, her türlü kalleşliğe el açar.
***Tabiat ananın kendisini hor kullananlara karşı gösterdiği tepki ortada!
Ne yaptıysa akıllı geçinenler yaptı.
Dünyanın mahvedilmesinde delilerin bu suça ortak olacaklarını zannetmiyorum, o kadar da deli değiller!
***
Deli gömleği akıllı geçinenlerin marka gömleklerinden bin kere değerlidir.
Dahilik deliliğin, günah aklın ürünüdür, o yüzden kimse delileri hor görmesin, kimse de hafife almasın!
Unutulmasın ki bazı çiçekler öldüklerinde saçarlar kokularını.
ÖMÜRLÜK!
Yaş günü pastasının mumlarını bir nefeste söndür ama hiçbir insanın ocağını söndürme.
Erkekçe ağlamayı beceremiyorsan yağmuru bekle.
Eski kaşarlara güvenmiyorsan marketteki taze kaşarların tahlilini iste.
İnsanları satın alacak gücün varsa onlar da seni satacaktır, o yüzden mendil satan yaşlı bir kadından hayır duası al.
Kaybettiğin paraya üzülme kaybetmediğin değerlerle gurur duy.
Başkasının hayatından giyiminden kuşamından "sana ne" ama hiçbir haksızlığa "bana ne" deme.