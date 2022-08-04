İnsani!

FUTBOL sezonu açılıyor.

Deplasmanlarda seyirci yasağı da kalktı, üstelik maç öncesi konserler de verilecek.

Rakip takım taraftarlarının üzerindeki formaya bile tahammül edemeyenleri biliyoruz ama bu sezonun "insani değerlerin ayaklandığı" bir sezon olmasını diliyoruz.

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Onca transferin borç batağındaki kulüplerin kalkınmasına nasıl bir yarar sağlayacağını düşünmekle, o borçların nasıl ödeneceğini sorgulamak arasında bir yerdeyim.

Ama her şeye rağmen futbol kalitesi adına ilginç bir sezon olacağını umuyorum.

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Fenerbahçe ligin en hazır takımı.

Gol pozisyonlarındaki kilitlenmenin anahtarını bulacaklarına inanıyorum.

Trabzonspor bıraktığı yerden devam edecek gibi görünürken erken sakatlıkların sıkıntısını yaşama ihtimali de var.

Transferleriyle ortaya koyacağı futbol arasında "bütünlük" sağlanırsa, Beşiktaş ilginç bir başlangıç yapabilir.

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Lige Antalya gibi sağlam bir takım karşısında üstelik deplasmanda başlayacak olan Galatasaray'ın geçen yılı telafi edecek bir duruşu olacaktır.

Taraftarların takımın başına tırnaklarıyla kazıyarak gelen Okan Buruk'a verdikleri desteğin arkası sağlam olmalı.

Teknik adamların başarısızlığından beslenen sistemin yürürlükten kaldırılması zorunludur.

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Yeni sezon açılırken futbolun önünün açılması gerekiyor.

Unutulmasın ki futbol sadece kazanma sanatı değil yüklendiğin vasıflardır.

Her taşın altından çıkacak olanlara gönül vermek taraftarlık katında da yakışık almaz, insanlık katında da!