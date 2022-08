Çekim alanı!

İSTERDİK ki sokaklardan daha yaşlı olsun çocuk parkları, çocuklar büyüdükleri masalları unutmasınlar.

Onların çocukları da elleriyle koymuş gibi bulsunlar oyun alanlarını.

Büyüklerin yalanlarını değil!

***

Çocuklarının kulaklarını çeken babalar azaldığı içindir ki uyuşturucu ekonomisinin baronları yaz kış teknelerde halay çekiyor.

Şerefe kadeh kaldırıyor şerefsizler!

Ne de olsa kan çekiyor!

***

Sardunyalı balkonlarda çay içtiğimiz ince belli bardakların fotoğrafını gözlerimizle çekerdik.

Şimdi zıkkımın kökünü yemesi gereken adamlar, beleş yemeklerle doldurdukları masalarda sözde yemek programı çekiyor.

Karnı guruldayan çocukların gözleri hangi isyan filmini çekiyor acaba?

***

AVM'lere gidin de engelli insanların otomobilleri için ayrılmış alanlara otomobillerini park eden züppeleri görün.

Bir uyarın bakalım; "beyefendi aracınızı neden buraya çektiniz?" Alacağınız cevap bellidir; "bırak lan bu insanlık ayaklarını!" Güvenlik kameraları bu soysuzları çekiyor ama yasalar her zaman güçlüden yana. Hele aracı sükseliyse!

***

Garip bir düzenimiz var.

Kimileri korkunun küreklerini çekiyor kimileri çilenin kralını.

Malı götürenler fiil çekiminde, "zenginiz, zenginsiniz, zenginler!"

***

Babalarının elinden tutup tiyatroya götürdüğü çocuklar, kendi çocuklarını televizyonlardan koruyamadıysa bunlar kaçınılmazdı.

Çocuklarının emeklerini çalanlar için kılını kıpırdatmayanlar dünyasında, yeni televizyon dizileri "yakın plan çekimlere" hazır.

***

Kendilerini temize çekmeyenler akşamları ekranlarda tetik çekiyor.

Para parayı çekiyor.

Bizler de mazinin tertemiz yıllarına telgraf çekiyoruz, eski 45'lik plaklardaki şarkılar eşliğinde.

Ne yazık ki menfaatleri zımbalanmış kötüler birbirinden kopya çekiyor.

***

Böyle yazıların insanların ilgisini çekmediğini biliyorum.

Peki, niye yazıyorum?

Benim gibi düşünen insanların var olduğu inancını yitirmediğim için.

Ben de onların çekim alanındayım.

Onları tanımasam da her sabah yüreğimle fotoğraflarını çekiyorum.





Tek kişilik bir aşk var

Kırılmış aynalarda

Seni tanıyan nasıl

Sensiz kalabilir ki



Sil baştan demek kolay

Unutmak zor

Bu hayat her zaman

Bildiğini okuyor



İhtimallerde yoksan

Bari aşkı hatırlat

Bu kalbi sevmek için

Taşıyoruz be hayat



Bizim neyimiz noksan

Ömrümüze ömür kat

Biz zaten ölmek için

Yaşıyoruz be hayat



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Açıkhava konserine git.

Gerçek limonata yap.

Çıplak ayakla kumlara bas.

Bugün mavi ol.

Yaşlılara öncelik tanı.



Danışıklı dövüşlerin soruları da kolaydır cevapları da.



YÜREK AĞLAMASI

Yaşlı insanların gençlere ağırlık yaptığı yalandır.

Genç olmanın dayanılmaz hafifliği yaşlı insanlara ağırlık yapar.

Bakıma muhtaç insanlar, büyüyüp yetiştirdikleri çocuklarının sorumsuzluğunu gördüğü zaman gözleri bedenlerinden daha çok yaşlanır.

Buna yürek ağlaması denir, bedeli de her gün ölmekle ödenir.