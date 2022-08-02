Esas zeka!

AMELİYATTA hastanın karnında makas unutan ilk doktorun adını biliyor muyuz?

Hastanın karnından çıkarılan o makas daha sonra makas değiştiren trenlerde mi kullanıldı?

***

Denizatları için de yarış düzenlemeyi düşünen biri neden çıkmadı?

Jokeylerin denizatlarına kırbaç vuramayacaklarını düşündükleri için mi?

***

Pişmiş kellenin kendisine pis pis sırıttığını gören ilk adamı arıyorum.

Daha sonra gidip aynaya mı baktı?

***

"Müessese ikramını" ilk başlatan kimdi? O müşteri ikram ayağına hayatının kazığını yediğini fark etti mi?

***

Yolda yürürken yere tüküren bir adamın arkasından koşup, "beyefendi tükürüğünüz düştü" diyen genç kızın yediği yumruklar bir yana, oradan geçenlerin "sana ne be kızım" demeleri öte yana!

Kız hariç hepsinin canı cehenneme!

***

Bir şey sorulduğu zaman "biz okumadık beyim" diyen eski yılların şoför beyleri, şimdi bilmedikleri konularda ahkam kesen ekran profesörlerinin yanında nasıl da asildir.

***

Herkesin gözü önünde diri diri yakılan insanlar için çağrılmayan itfaiye aracının ağaçta kalmış kediler için çağırılması medeniyet seviyemizin yükseldiğini mi gösterir?

***

İnsanların yemek masalarındaki bile bütünlüğü severdi de, aile fertleri acele etsin diye "yemek soğuyor" diye çağırılırdı.

Şimdi intikam sıcak yenen yemek!

***

Yanından geçen bir insanın karnının gurultusunu ilk duyan kişi ne yaptı?

İhtimaldir ki, "yoksul edebiyatına benim karnım tok" dedi.

***

Öldükten sonra "mezarımın yanına içi para dolu çelik kasa istiyorum" diyen gözü aç zengine akıl veren birinin fikrine bayıldım.

"Mezarın yanına böcek ilacı!"

***

Rap şarkıcıları fareli köyün kavalcılarını tanısa bu kadar hava atabilir miydi sanıyorsunuz?

***

Sanal gerçek diye bir şey icat ettiler yanına da yapay zeka!

Para çoksa entrika da çok!

Kolay kazanmak özne olduktan sonradır ki "insanlığın lüzumu yok!"



Geçmiyor bu son ağrı

Düştüm bir deli aşka

Hiçbir yere gidemem

Senin kalbinden başka



Son defa birlikte

Dinledik şarkımızı

Sonra usulca gittin

Gitmekle bitse keşke



Aşkın adı hayatsa

Soyadı ölüm

Döneceğin yok senin

Bitsin bu zulüm



Ayakta kalmak için

Sensiz yaşamak için

Şu sıralar aşkını

Öldürmekle meşgulüm



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Pratik yemek icat et.

Özel günleri unutma.

Bir ağaç gölgesine uzan.

Popülerliğe heveslenme.

Maskeni tak.



Denizlerin yaşlı olması balıkların kökünün kurumasına sebep değildir.



ISSIZ ADA!

Eskiden arkadaşlarımız arasında ıssız adaya düşme fikirleri üretirdik.

Özne; yanımıza ne alacağımız.

Hepimizin üç hakkı olurdu da giderken ne götüreceğimizi hesaplardık.

En çok "futbol topu" çıkardı.

Sonra dondurma!

Hiç kimse "yanımda bir arkadaşımı da götürürüm" demezdi.

Adanın ıssızlığına sadakat!



