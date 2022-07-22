2025 yılında gaz maskesiyle dolaşmaktan bahsediliyor.
Kurtlu pirincin taşını ne zaman ayıklayacağımız konusunda yapılan araştırmaların hükmü yok.
***Böyle falcılardan birine "çocukların yüzünün gülmesi için formülünüz var mı?" diye sormuştum da "sizin kaleminiz kuvvetli bu işi iyi becerirsiniz" demişti.
Cevabım hazırdı:
"Ekranlardaki soytarıların dili kalemi yendi haberiniz yok mu?" "Yok" diye karşılık vermişti, "bizler ciddi meselelerle ilgileniyoruz!"
***Bu cevabın karşısında geride kalır mıyım, ben de eğitimin falına baktım, "2025 yılında en kıytırık özel okul ücreti 500 bin lira olacak" dedim.
Fincandaki telveyi parmağıyla alıp ağzına götürdü, "eğitim de ilgi alanımızda değil."
***
Kısmet taşan fallardan gaz maskesiyle dolaşmaya çıkanlar için günün şartlarıdır önemli olan.
"Hayat gailesi olmayan magazindeki nafaka şıllıklarının ailesi ne kadar geniş çaplıdır?" diye sorsam ne fayda.
Tarot falları tenekeden yıldızı parlak olanlar için konuşmalarını engeller!
Aşkın ve adaletin gereksiz sayıldığı bir toplumda, gerçek yıldızların hükmü yoktur.
***"Zengin kafiyelerin peşine de hafiye takılıyor mu?" diye düşünmekle geçti lise yıllarım.
İnsanlığın ve hayatın anlamının pi sayısından değerli olduğunu fark etmem erken yaşlarda başladı.
Hayat okulunun en değerli üniversite olduğunu da sonradan öğrendim.
O yüzden çocukluğumun köprü altı bitirimlerini bugün ekranları ablukaya alan içi boş adamlara değişmem.
***Eskiden çocukları gökyüzünde maç yapmaya götürürdüm.
Onları sabahları erken saatte horozlar uyandırırdı ama artık anaları babaları öylesine "derin uyutuluyor ki, gökyüzü yolcusu da bulamıyorum.
Yıldızlar o yüzden örümcek tuttu.
Ve o yüzden karanlıktayız!
***
Falcılar astrologlar bile gaz maskeleriyle uğraşırken, ekranlardaki zaman sürüngenleri için çocuklar sadece ayrıntıdır!
Oysa gelecek zamana bir şeyler taşımanın anlamıdır çocuklar.
Bunun için falcı ya da astrolog olmaya gerek yok!
Sahte dostlar!
Yeni zaman araştırması: "Toprağa verdiğimiz sevdiklerimiz mi daha çok, yaşayan dostlarımız mı?" Tek tek saydım da toprağa verdiklerimiz yaşayan dostlarımızdan daha çok.
"Ama" dedim "dostlar da kalbimizde ölüyor!" Bu demektir ki hiçbirimiz ölümsüz değiliz, hele sahte dostlar!