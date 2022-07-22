Yıldız falı!

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Falcılar astrologlar bile gaz maskeleriyle uğraşırken, ekranlardaki zaman sürüngenleri için çocuklar sadece ayrıntıdır!

Oysa gelecek zamana bir şeyler taşımanın anlamıdır çocuklar.

Bunun için falcı ya da astrolog olmaya gerek yok!



Sahte dostlar!

Yeni zaman araştırması: "Toprağa verdiğimiz sevdiklerimiz mi daha çok, yaşayan dostlarımız mı?" Tek tek saydım da toprağa verdiklerimiz yaşayan dostlarımızdan daha çok.

"Ama" dedim "dostlar da kalbimizde ölüyor!" Bu demektir ki hiçbirimiz ölümsüz değiliz, hele sahte dostlar!