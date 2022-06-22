Yarınlar!

TELEVİZYON dizilerine müptela olan kadınlar çiçekleri şarkılarla sulamayı bıraktıkları içindir ki çok şeyler yolunu değiştirdi.

Menekşeler, ortancalar, fesleğenler artık eski sevgili. Yüreklerdeki kuraklık da şiddete susayan bedenlerin yeni konuşma dili.

***

"Yıldızların altında" şarkısı söylenirken gökyüzü o kadar parlaktı ki o yıldızların bizlere göz kırptıklarını bile görebilirdik.

Şimdi önümüzü göremiyoruz ya da paradan başka bir şeyi görmüyor gözler.

***

Öyle insanlarımız vardı ki "Tanrı misafirini" kapıda beklerdi, "nerde kaldılar?" diye.

Yolunu kaybetmiş beyaz bulutları evine alan bir insan tanıdım desem kimse inanmaz.

İnanmasın!

Ben de kimseye inanmıyorum zaten!

Bu "kara yalanlar" ülkesinde!

***

Sevdiğimiz insanlar gitti.

Ya dünyayı terk ettiler ya şehri.

İnsan olmanın diyetini öderken alacaklarını bile tahsil edemediler hayattan.

Kullandıkları dil sevgiydi, gökteki yıldızlardan ve yerdeki böceklerden başka onları kimse anlamadı.

***

Asker miğferlerinden saksı yapmaya kalkanlar oldu da dışlandılar.

İnsanların arasına nifak tohumları ekenlere alkış tutuldu.

Katillere gün doğarken, geleceğine ışık tutulması gereken çocuklar teknolojik akvaryumlarda unutuldu.

***

Ne güzel yıllardı, her mahallenin bir delisi olurdu da herkes ona deli olurdu.

Ne güzel sanatçılardı, her şarkılarında tertemiz hayaller kurulurdu.

Aşkın yoksullukla sarmaş dolaş olduğu mahallelerde sevdaların tarifi delikanlılar ve genç kızlardı.

Paranın helali makbuldü. İki oda bir mutfak konulu düşler, film afişlerinde takılı kalmış masum gülüşler.

***

Bütün güzel resimler ateşe verildi, akıl ve sanattan çok paraya ve popüler yavşaklığa itibar gösterildi, keseler şişti kafalar boşaldı.

Haram parayla beslenen nafaka şıllıkları bile sanatçı sayılırken, gerçek sanatçılarımız dizi yıldızlarına otlak olmuş bir sistemde gönül kırıntılarıyla geçinir oldu.

Toplumun şekil alması için yoğrulan çamurların, hamuru sanat olanların içinde nasıl yaralar açtığını düşünen de kalmadı artık.

***

Eski gerçek sanatçılardan bazılarını görürüm de sohbet ederim.

"Nasılsınız?" diye sorsam hepsi de "iyiyim" der, hepsi de çiçeklerini sularken şarkılar söyler.

"Yazık oldu yarınlara!"



Bir özür sığar mı

Kalp ağrısına

Kırılan uyar mı

Hiç yarısına

Giden kulak verse

Dön çağrısına

Ne çare kalanlar

Solduktan sonra

Unutmam gereken

Her şeyi sildim

Bu saatten sonra

Üzmem kendimi

Demek kulağına

Küpe olmuşum

Sen küpe takmayı

Sevmezdin hani



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

İndirimdeki sahteliğe aldanma.

Dalkavuktan uzak dur.

Müzik eşliğinde yürü.

Gülümse.



Ne utançtır ki zenginin malı fakirin canından daha değerlidir!



CEHENNEM!

İngiltere yaptığı garip açıklamalarla Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın uzun ömürlü olması için gerekenlere başladı.

İngiltere bu açıklamaları boşuna yapmadı, onların hayatı savaş ekonomisi, çünkü ruhları sömürgeci.

Dünya asla eskisi gibi olmayacak. O yüzden 68 ruhunu mumla arayanlar karanlıkta kalmaya mahkum olacak!

Bu karanlık dünyayı ölümlerle aydınlatmayı düşünenlerin de cehenneme kadar yolu olacak.