Kahraman!

BİR çocuğun önce dudakları küser sonra gözleri ve yürekleri.

O yüzden gökyüzüne uzanan dilekleri, kötülük çiçeklerini soldurmak için en anlamlı yoldur.

***

Bir gün bütün kuşlar taşlar yağdıracak zalimlerin başlarına.

Milyonlarca balık gökyüzüne havalanacak, onlardaki meydan okuma gücü yılların öcüne dönüşecek.

Oltalarını yuttururken, pullarını yapıştıracaklar mektuplara. "Neslimi kurutanlar çocuklarının neslini kurutuyor" diye.

***

Rüzgar hortumla çekecek insanlık yasalarını reddedenleri.

Karınca katarları çocukları satanları ateş topuna tutacak.

Hayatın bodrum katında yaşayanların özlemi balkondur.

Gökdelenlerde yaşayanların derdi, "daha yükseğe çıkmak!" Sevgi büyümediği için her şey küçülecek, parmaklarda oynatılan insan sayısında patlama yaşanacak.

***

Bunlara karşılık çocuklar denizlerde yürüyecek, yakamozlar aydınlatacak yollarını.

Pembe vapurlar küçük kızları taşıyacak yıldızlara, hayat onlara sütannelik yapacak.

Martılar simitleri kolye yapacak işçi kızların boynuna.

Para için enayi koca arayan nafaka şıllıkları damarlarındaki kiri temizlemek için kanalizasyonlara koşacaklar.

Piyasadaki "erkek kokarcalar" yüzlerine tüküren kargalardan korkacaklar.

***

Ay kement atacak kötü insanların boynuna. Göktaşları gezegendeki rollerini sahneye koyacak, çocukları ve kadınları taciz etmeyi erkeklik sayan çakalların gözleri faltaşı gibi açılacak.

Suçlanmamak için suçlayanların saflarını tutanlara ne mal olduklarını gösteren aynaları tutacak masal cadıları.

***

Bütün masal kitapları çocukları korumak için yazılmıştır.

Bu yazı da bir masaldır ve çocuklar için yazılmıştır.

Çocukları sevmeyen okumasın.

Okusa da bir şey anlamaz zaten!

***

Kötünün daha kötüye sahip çıktığı bir dünyada bizler için en zengin insan hala çocuk kalandır.

O yüzden çocukluğunu saklayamaz hiçbir büyük, ne gözlerinde ne kasalarında!

Onların yasalarında kendilerine denizde karada ölüm yoktur ama bizim masallarımızda çocuklardan başka kahraman yoktur.

Not: Bizler çocuklara eliyle çiçek verenleri severiz, konuşma diliyle silah çekenleri değil.

Mutluluk Takvimi

Eski resimlerle kendini kıyasla.

Bulmaca çöz.

Gönüllü kan ver.

Sahafları dolaş.

Kır düğününe katıl.

Başın önde geri dönsen

Kim karşılar seni

Hangi yüzle hatırlatır

O gözler bana kendini

Ben bu sevda için

Bin kere yandım

Senin ciğerin yanmadı

Benim yüzümden

Bir kere bile

Ben o gözler için

Bin kere öldüm

O gözlerden benim için

Yaş dökülmedi

Bir kere bile

Hakkı YALÇIN

Komşunun evi yanarken kahve içiyorsan, senin evin yanarken komşun fala bakacak.

Gözden çıkarmak!

Bundan 15 yıl önce karısını ve kayınvalidesini öldüren adama mikrofon tutulmuştu da soruya bakın.

"Kayınvalidenizi neden öldürdünüz?" Karısını öldürmesini "olağan" sayan zihniyetler için kayınvalidenin öldürülmesi "ekstra" sayılmış, bu görüntü ve bu soru televizyonlarda yayınlanmıştı.

Televizyonların evlerimize giren en tehlikeli kutu olduğunu söylemekten yoruldum.

Ama onlar toplumu bozmaktan, insanları katletmeye yataklık etmekten yorulmadılar.

Not: Gözlerini ekranlardan ayıramayanlar çok şeyi gözden çıkarmış demektir.