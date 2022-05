İlahi adalet!

DÜNYADAKİ şeytani güçlerin en büyük silahıdır para.

O para her ülkede kendine kaygan zemin bulur ama sonunda gerçek adresine teslim olur.

Şeytanın merkez bankasını bunlar yönetir, Amerika'dan dünyayı yönettikleri gibi.

***

Güzel insanlar nasıl ki ruhani duygularla insanlığı ayakta tutmaya çalışıyorsa, şeytanın çocukları da kurdukları aileleri dünyanın her yanına yerleştirir.

Katliamlar, savaşlar, virüsler onların ayinleridir.

***

Gelecekte dünya nüfusu büyük oranda azalacak ama devlet sayısı ikiye katlanacak.

Buna harita dizaynı deniyor.

Aslında küçülecek olan devletleri kontrol altında tutma operasyonu.

Her şey birbirinin içinden geçiyor.

İkinci dünya savaşından "doların dünya markası" olmasıyla zaferle çıkan Amerika'nın gelecekte digital parayı tuzak aracı olarak kullanacağı kesin.

İnsanoğlu gariptir inanmak ister!

Kolay zengin olacağına da dünyadaki şeytanları "işadamı" olarak görmeye de Amerika ve Rusya'nın yıllardır "soğuk savaş" masalıyla bütün dünyayı nasıl uyuttuğunu hatırlayın.

Herkesi inandırdılar.

Oysa onların sadece "ganimet savaşı" vardır. Rusya, Ukrayna'yla harita dizaynında atağa geçtiyse Amerika'nın boş duracağını zannetmeyin.

Çin'in gerçek güneşin 5 katına çıkan yapay güneş üretimini de iyi irdelemek gerekiyor. "Yansın bu dünya!"

***

Dünya nüfusunun gelecek 30 yıllık planlamasında salgın ölümleri ilk sırada.

İnsanlığı küçük düşüren büyük örgütler dünyanın seyrini değiştirmek için görevde.

Şeytani ailelerin başını çeken Bill Gates'in "bir salgın daha yaşayacağız" sözlerine Dünya Sağlık Örgütü'nün eşlik etmesi aradaki bağlantının "insani" olmadığının kanıtıdır.

Onlar bir köprünün iki ayakları.

***

Peki, bizler ülkemizde bütün olamazken çocuklarımız ne olacak?

Kesinlikle gözümüz arkada kalacak.

Not: Nietzsche'nin önemli sözü; "kendin alacağın bir hakkı, bırakmayacaksın sana vermelerine." 1800'lü yılların sonunda söylenmiş sözlerin yeni yüzyılda karşılığını alabilmek için geç kalındı.

Dünyayı yöneten paralı şeytanlara karşı bizlerin sadece ilahi adalet hakkıdır baki kalan!





Her gece yolumun

Üstünde durma

Aşktan önce ekmek

Derdim var benim

Ateşten gömleği

Giydirme bana

Senden önce hayat

Kavgam var benim



Dilimde dolanır

Yanık bir türkü

Sırtımda hayatın

En ağır yükü

Benimki kimsesiz

Garip bir öykü

Senden önce hayat

Kavgam var benim



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Kimsenin değişeceğini umma.

Kendine kahve ısmarla.

İlaçları çocuklardan uzak tut.



Mezarlıklar ateş pahası olsa da 'yerim yok' demez ölüm!



ÇIĞIRTKAN!

Ağustos böcekleri 15 yıl yerin altında bekler. Onların toprağın üzerine çıktıktan sonra yaşaması için 15 gün içinde kendilerine bir eş bulması gerekmektedir.

Çığırtkanlıklarının sebebi budur.

Ekranlarda her gece ahkam kesenlerin kurdukları içi boş cümleler, popülerlik sevdasından başka bir şey değildir. Onların çığırtkanlıklarının sebebi de budur!