Aşk ve yağmur!

AŞK belasını arayan bir militandır, yağmur mülteci.

Aşk bir akıl hastalığıdır, yağmur ahmakları bile ıslatma ustalığı.

***

Aşk iki kişinin yazdığı kaderdir, yağmur camlara vuran ritmik bir seramik sanatçısı.

Aşk bazen kibritçi kızların aşk oyuncağıdır, yağmur evlerin önünde biriken sulardaki çamurlu oyuncağı.

***

Aşkta omuzlarına yaslandıklarımızla kalırız, yağmurda ıslandıklarımızla.

Aşktan sonra bütün boyalar akar, yağmurdan sonra gökkuşağı çıkar.

***

Aşkta bazen denize düşen yılana sarılır, yağmur ne kadar yağsa da denize bir şey yapamaz.

Aşk yangın yürekte har olur, yağmur güneşte buhar olur.

Aşk tutkunun rengine boyar düşlerini, yağmur hüznün rengini tanımlar.

***

Aşk imzasını nikah masasında atar, yağmur karanlıklarda şimşekle imza atar.

Aşk üstünlük kurma savaşıdır, yağmur bir saçak altına sığınma telaşı.

Aşk kalbin can suyudur, yağmur toprağın.

***

Aşkın gözleri su toplar yağmurun elleri kara bulutlarla tokalaşır.

Aşk bazı yüreklerde temelli kalır, yağmur "gümüş dere durmaz akar!"

***

Aşkın felsefesi insanın başında esen yeldir, yağmurun felsefesi sel.

Aşk bazen kaçmak zorundadır yağmurun korkaklıkla işi yoktur.

***

Aşk yürekleri kilitler yağmur trafiği, aşk kül tablasını doldurur yağmur barajları.

Aşkın müziği ruhtan duyulur, yağmurun melodisi camlara vurur.

Aşk insanı kurgular, yağmur her tanesinde kendi gerçeğini vurgular.

***

Aşkta pembe panjurlu ev projesinin suya düşmesinin yağmurla ilgisi yoktur.

Ama yağmurun başlamasının aşkla ilgisi vardır, yağmurun sesinin aşka davet ettiği gerçeği sebepsiz değildir.

***

***

Aşk giden birinin ardından gözlerdeki yaşlarla biten filmin son sahnesidir.

O sırada camlara vuran yağmur da gökyüzünü terk ettiği için ağlıyordur belki! Kim bilir!



Gözlerim gülmüyor

Eskisi gibi

Aklımdan yaşanmış

Günler geçiyor

Şimdi sevgimizin

Hasat zamanı

Ben ektim sevgiyi

Eller biçiyor



Sayfalar dolusu

Mektuplar yazdım

Kalbim kan ağlıyor

Dilim susuyor

Vefasız sevgilim

Ellerin olmuş

Bıraktığım yerde

Yeller esiyor



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Çocuğunun yanında sigara içme.

Okul arkadaşlarınla buluş.

Bir karış toprağa çiçek ek.



Dünyada hiçbir şeyim yok diye sızlanma, kaderinin sahibisin!



SİNEMA!

Çocukluğumuzun en anlamlı okuluydu sinemalar, başucu kitabı.

Sinema çocukları dürüstlüğün yansımasıydı, gölgeleri bile el eleydi, harika bir dayanışmanın içinde.

Onların Sadri Alışık'ı vardı Türkan Şoray'ı, Filiz Akın'ı, Ediz Hun'u.

Ama mazi onların kalbinde yara olarak kaldı. Nerden bilsinler geçmişe açılan pencerelerde, televizyonlarla yarınlarının çalınacağını.

