Resimler!

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Ağaçların yaprakları için yaşadığını çocukluğumuzda öğrendik.

O zamanlar çocuklar böylesine taciz edilmez ve katledilmezdi. O zamanki çocuklar uyuşturucu nedir bilmezdi.

Şimdi yapraklar düşerken takvimlerden, topraklar genç ölülerle dolu.

Ama o yıllardan kalan yürek boşluğunu teknolojik zaman dolduramıyor.

Olsun! O yıllardan kalan "anket defterlerinde" isimlerimiz var.

Ve siyah beyaz olsa da hala yüzüne bakacak resimlerimiz var!

Mutluluk Takvimi

Bugün birinin hayatında melek ol.

Dişi çıkan bebeğe armağan al.

Kapına alarm taktır.

Hazıra konma.

Uykuyu geceye

Çağırdım gelmedi

Gözlerimin sana

Selamı var

Perdeyi açtım yağmur

Radyoyu açtım Müslüm

O söyledi ben ağladım

Sabaha kadar

Bana mısın demez

Hasret ateşi

Hadi at kalbinden

Atabilirsen

Hiçbir mahkum aşktan

Firar edemez

Hadi yat bu gece

Yatabilirsen

Hakkı YALÇIN

Kirli tencereler yuvarlanmadan da kapaklarını bulur.

Tencere kapak!

Paranın ve şehvetin özne olduğu bir magazin dünyası var artık.

Haysiyete ihtiyaç duyulmadan kıyak bir hayat yaşayanlar dünyası.

Nafaka şıllıklarının parfümleri; paralı erkek kokusu, çantaları bilmem kaç bin dolar.

Bizler onların çantalarıyla ve şehveti giyinmeleriyle ilgilenmiyoruz.

Parayı görünce kendilerine "aşık süsü" verenlerin elinden aşkı kurtarmaya çalışıyoruz.