Hastalık!

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O sırada sosyal medyada tedavisi tıbben mümkün olmayan bir nefret hastalığı yayılmaktadır küfür kıyamet, çığlık çığlığa!





Sevdalı bir rüzgar

Dolaşır tenimde

Kokunu getirir

Hala baktığım yerdesin



Bir ihtimal daha yok

Mavi düşlerim kayıp

Şimdi gözlerimde

Açılmayan perdesin



Hani unutmak ölmekti

Bağışla merakımı

Biliyorum ölmedin ama

Nerdesin

Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Karda elin cebinde yürüme.

Sokaktaki tüm canlıları koru.

Çocuklara tasarrufu öğret.



Enstrümantal yaşamı ne çok sever olduk böyle!



FATMA GİRİK

Sinemanın efsane isimlerinden Fatma Girik'i kaybettik.

Magazine ilk başladığım yıllarda tanışmıştım, özel bir duruşu vardı.

Yalana tahammülü yoktu, kimseye minneti de yoktu, yaşadıkça doğru bildiklerinin arkasında durdu.

Birilerine yaranmak için değil insanlık onuru için yaşadı.

Bizim gerçek sinemamızın son kuşlarından biri daha gitti.

Güzel insandı mekanı cennet olsun.