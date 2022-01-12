Bu yazıyı onlara yazdım!
***Keşke çocuklara tecavüz edilirken haykıracak "kadın yüreğiniz" olsa.
Keşke kadınları sırtından bıçaklayan erkekler korosuna dahil olmak için çırpınmasanız.
Gelene geçene iftira atmasanız, yüzünüzde maske olsa da gözlerinizle kadınlara "yiyecek gibi" bakmasanız.
Aynalara da sadece sakal tıraşı olurken bakmasanız!
Abazanlığınızı motive edeceğinize biraz insani duygularınızı yoklasanız.
Sizin gibiler azalsa da sokaklarda oynayan çocuklarımız çoğalsa!
***
Kapitalizm erkektir ama delikanlı değildir insanı sırtından vurur.
Dünyadaki mal varlığının sadece yüzde1'i kadınlara aittir ve ne utançtır ki dünyadaki işlerin yüzde 66'sı kadınlar tarafından görülür.
Sosyal roller bile erkek yağması!
Yağmasanız da biraz haksızlığa hukuksuzluğa karşı gürleseniz!
Ne olur yani biraz da böyle "insani" meselelere kafa yorsanız.
***Bu ülkenin kadınları erkeklerden merttir hele soysuzluklara karşı.
Bundan birkaç yıl önce bir kadın sürücü İstanbul trafiğinde bir kamyonetin arkasından kurtulmak için sollamanın fırsatını kolluyordu.
Üstü açık kamyonetin arkasında duran adamın biri kadın sürücüyü görünce içindeki klasik erkekliği dışa vurdu. Elindeki tahta çubuğu kadına doğru uzatıp "erkeklik sembolü" hareketler yapmaya başladı.
Kadın sürücü aniden gaza bastı, kamyonetin önüne geçti ve durdu.
Arabasını yolda bırakıp erkeklik gösterisi yapan pis herifin elindeki tahta çubuğu alıp adamın bacak arasına soktu. Adam sadece baktı, bir öküz nasıl bakarsa!
Not: Şoför de pantolon giyen bıyıklı falan bir erkekti!
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Sosyal meselelerde kadınların gösterdiği direnci erkekler gösteremiyor.
Hayvanların da canı olduğunu fark edenlerin başında kadınlar geliyor.
Otizmli, lösemili çocuklar denince kadınların yeri ayrı.
Böyle bir ülkede kadınları katledip iyi halden indirim alan erkekler zafer narası atacak, kadınlar kadın olmanın yarasını taşıyacak ve "etek meselesiyle" erkeklik masalı korunacak öyle mi!
***
Kendini savunamayan tüm canlıları savunmaktır erkeklik, keşke biraz da böyle gerçeklerden haberdar olsanız!
Bir erkeği aşağılamak bahanesiyle "eteği" özne yapacağınıza!
Bu dünyanın adaleti
Yok arkadaş yok arkadaş
Dosttan gördük ihaneti
Ahde vefa yok arkadaş
Saat gibi kurulduk da
İyi günde sorulduk da
Sırtımızdan vuruldukda
Ah demedik ah arkadaş
Kazdılar da kuyumuzu
Sular geçti boyumuzu
Ömrümüzü kuzu kuzu
Biz yedirdik biz arkadaş
Hakkı YALÇIN
MUTLULUK TAKVİMİ
Kimseden değişmesini bekleme.
Sakin ol.
Eskileri giy yeniler vitrinde kalsın!
Garibanın çorba yaptığı kırmızı mercimeğin kilosu 42 lira!
TÜKETİCİ!
Telefon kullanımında güvenceyi bizden istiyorlar, eve internet bağlanıyor güvence yine bizde.
Özel televizyon kanalları ödeyeceğimiz paranın güvencesini yine bizlere yüklüyor.
Peki bizim güvencemiz nerde?
Neymiş, tüketici hakları varmış da bir varmış hiç yokmuş.
Biz kim oluyoruz ki!
Bizlerden iyi "tüketilen" insanı başka yerde bulamazlar!