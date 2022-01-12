Etek!

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Kendini savunamayan tüm canlıları savunmaktır erkeklik, keşke biraz da böyle gerçeklerden haberdar olsanız!

Bir erkeği aşağılamak bahanesiyle "eteği" özne yapacağınıza!



Bu dünyanın adaleti

Yok arkadaş yok arkadaş

Dosttan gördük ihaneti

Ahde vefa yok arkadaş



Saat gibi kurulduk da

İyi günde sorulduk da

Sırtımızdan vuruldukda

Ah demedik ah arkadaş



Kazdılar da kuyumuzu

Sular geçti boyumuzu

Ömrümüzü kuzu kuzu

Biz yedirdik biz arkadaş

Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Kimseden değişmesini bekleme.

Sakin ol.

Eskileri giy yeniler vitrinde kalsın!



Garibanın çorba yaptığı kırmızı mercimeğin kilosu 42 lira!



TÜKETİCİ!

Telefon kullanımında güvenceyi bizden istiyorlar, eve internet bağlanıyor güvence yine bizde.

Özel televizyon kanalları ödeyeceğimiz paranın güvencesini yine bizlere yüklüyor.

Peki bizim güvencemiz nerde?

Neymiş, tüketici hakları varmış da bir varmış hiç yokmuş.

Biz kim oluyoruz ki!

Bizlerden iyi "tüketilen" insanı başka yerde bulamazlar!