Saygınlık!

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Doğru insanlar da var elbet.

Parmakla gösterilen ve vicdanından zerre kadar şüphe duyulmayan insanlar sayesinde saygındır, eğer saygınsa bu meslek!



Herkesin bir şeyi

Olabilirsin

Birinin her şeyi

Olmak mesele



Aradığın aşkı

Bulabilirsin

O aşka ömrünü

Vermek mesele



Sana değil bu sitem

Sırtımdaki hançerle

Seni affettim diye

Kendimi affetmedim

O da benim meselem

Hakkı Yalçın



MUTLULUK TAKVİMİ

Talih oyunlarını bırak.

Kablosuz hayatı dene.

Hiçbir konuda fanatik olma.

Kahveni evde iç.



Ne utançtır ki zenginin malı fakirin canından daha değerlidir!



BABALAR VE KIZLARI

Üç kuruş maaşla çalışan emekçi kızları düşünüyorum.

Duraklarda bir ömür harcayan, gözünü kendilerine diken otomobil züppelerine yan gözle bile bakmayan o kızların hayat mücadelesine saygılarımı gönderiyorum.

Ahlaksızlığın kökleri evlerin içine kadar uzanmışken, kızlarını emek heykeli olarak büyüten onurlu babalara da başımı eğiyorum.

