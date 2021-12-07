Onur!

***

***

***

***

***

***

Kötü insanlara bağışlanmış bir hayattır bu dünya. O yüzden fırsatçıları kolay zengin olanları hiçbir onurlu yoksulun bağışlayacağını sanmıyorum.

Zenginin de yoksulun da onursuzuyla bizim işimiz yoktur zaten!

Mutluluk Takvimi

Senden daha kötü durumda olana elini uzat.

Hapishaneye kitap gönder.

Çocuklara kazak ör.

Hayat görünmez ufukta

Umutlar hep karanlıkta

Sırtımızdan vurulduk da

Ölmüyoruz ölmüyoruz

Kan yağıyor gözümüzden

Dert damlıyor yüzümüzden

Namus bildik sözümüzden

Dönmüyoruz dönmüyoruz

Günler geçti beklemekle

Derdi derde eklemekle

Her akşam kuru ekmekle

Doymuyoruz doymuyoruz

Hakkı YALÇIN

Çıkarın kağıtları ağalar beyler, çocuklar yazılı yapacak!

Zıkkımın kökü!

Ne kadar pespaye yerli film varsa ekranlarda, üstelik yıllardır aynı filmler!

O filmlerde oynayan figüranların yiyecek ekmeği yok, hatta yatacak yerleri yok ve kenar köşede aç ölüyorlar.

Onların telif haklarını yiyenler zıkkımın kökünü yesin desek kimin umurunda!

Bu ülkede hak yemektir sanat!

Müzik emekçilerinin kanı nasıl emiliyorsa aynen öyle!