"Fenerbahçe'nin bir atımlık barutu varmış, onu da Galatasaray maçında harcamış!" Göztepe'nin verdiği mücadeleye ve kaçırdığı pozisyonlara bakınca Fenerbahçe'nin kurtardığı 1 puana şükretmesi gerekiyor.
Ama bir takımın bu kadar kolay puan kaybetmesi bir teknik adam marifeti gerektiriyor.
Çünkü Pereira'nın o garip bakışlarıyla gördükleri aynı şeyler olamaz.
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Ortada futbol yok, üretim yok, her şeyden önemlisi sadakat yok ama Fenerbahçe adına maçın en iyi oyuncusu İrfan Can'ı sahadan almakta bir sinsilik var.
Maçın ilk yarısında iyi oynamaktan bahseden, maçın sonunda "haftada bir maç yapıyor olsaydık bizim için durum daha farklı olurdu" diyen bir teknik adamda gözle görülür bir acizlik var.
O yüzden Pereira'nın etiketini tutarsızlıkla sabitlemekte sakınca yok! Her şeyin tek sebebi teknik adam değilse Fenerbahçe formasının karşılığı o formanın içindeki adamlar değildir.
İsim vermeye gerek yok hepsinin içler acısı hali ortada.
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Trabzonspor, Abdullah Avcı ile tarihi başarıları egale ederken, ligin başından bu yana bir haftada en çok puan toplama rekorunu da ele geçirdi.
Ayrıca 3 büyüklere 14 haftada toplamda 42 puan fark atan bir teknik adam da ligin tarihinde mevcut değil.
Bunun gururu da Trabzonspor nezdinde Abdullah Avcı'ya ait.
Trabzonspor ligde esip geçerken tehlikenin de farkına varması gerekiyor.
Bu kadar puan farkı her takımın hedefi olmakla kalmayacak, medyada da ince hesapların devreye girmesine sebep olacaktır.
Hepimiz biliyoruz ki, bu ülkede izlenme oranları ve marka değeri masalları adaletten ve asaletten değerlidir.
NOT: Bakmayın şimdiden yazılan şampiyonluk öykülerine, medyanın şampiyon olmasını isteyeceği son takımdır Trabzonspor!