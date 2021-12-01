Marifet!

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Trabzonspor, Abdullah Avcı ile tarihi başarıları egale ederken, ligin başından bu yana bir haftada en çok puan toplama rekorunu da ele geçirdi.

Ayrıca 3 büyüklere 14 haftada toplamda 42 puan fark atan bir teknik adam da ligin tarihinde mevcut değil.

Bunun gururu da Trabzonspor nezdinde Abdullah Avcı'ya ait.

Trabzonspor ligde esip geçerken tehlikenin de farkına varması gerekiyor.

Bu kadar puan farkı her takımın hedefi olmakla kalmayacak, medyada da ince hesapların devreye girmesine sebep olacaktır.

Hepimiz biliyoruz ki, bu ülkede izlenme oranları ve marka değeri masalları adaletten ve asaletten değerlidir.

NOT: Bakmayın şimdiden yazılan şampiyonluk öykülerine, medyanın şampiyon olmasını isteyeceği son takımdır Trabzonspor!