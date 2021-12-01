Davet!

İSTANBUL Yenikapı'da geçen çocukluğumda mahallede 90 yaşını aşmış bir dede vardı Plevne Gazisi.

Hep sorarlardı ona "yeniden dünyaya gelsen ne olmak istersin?" Cevabı bütün mahallenin dilindeydi;

"kula kul olmayayım bu bana yeter." O adamı çok sevmiştim, kula kul olanları ve paraya uşak olanları gördükten sonraki zamanı sevmedim.

İnsanı insan yapan değerlerin bile paraya satıldıktan sonraki zamanı!



Şimdi kötülükte kariyer yapanlara ödül verilen bir ülkeyiz artık.

Bazı insanları izliyorum da kurdukları cümlelerde bir kere olsun insanlıkla ve haysiyetle kafiyeleri tutsun.

Bir kere olsun bir çocuğun elinden tutsunlar da göreyim ama ne mümkün!

Gözlerinden irin akıyor, kötülük onların kanına işlemiş.

İsimlerinin önünde lekeli sözcükler var ama kötü insanlar için bunların hükmü yok ki!



Bir memlekette parasından başka hiçbir şeyi olmayan adamlara kul köle olanların sayısı artıyorsa o memlekette kefenin cebi vardır, yükselen değerin alçaklık olmasında sakınca yoktur.

Bir memlekette kadınlar erkeklerden daha delikanlıysa orada erkekliğin sadece adı vardır, "erkekçe" tanımlamalara gerek yoktur!

Haklarını bile sadece özlemekle yetinen kadınlar memleketinde!



Hayat yoksullara yakından saldırırken zenginlere yollar düşüyor.

Fırınlarda parası olmayanlara askıda ekmek dağıtılan bir ülkeyiz, buna karşılık lüks otomobilleri kapışanlar memleketi.

Hak ve hukuktaki çelişki de caba.

Demokrasi sözcüğü insanların dilinden düşmüyor ama suça bulaştırılmamak için yok yere insanları suçlayanlardan geçilmiyor ortalık.

Yaftayı yapıştır gerisi gelsin!

Geliyor da zaten!



Mesleğimin içindeki gerçek emekçilerin milyon dolarlık etiketli gazetecilere nasıl yem edildiğini bilenlerdenim.

O yüzden vasiyetimdir, gazetecilik yıllarımda kullandığım ve hala gözüm gibi sakladığım daktilomu da ben öldükten sonra toprağa gömsünler.

Daktilo tamirciliğine duyduğum saygıyı, teknolojik mağazalara duymadığımı asla inkar etmiyorum.

Küçük el radyolarına duyduğum asaleti televizyonlara duymadığımı haykırmaktan da onur duyuyorum.

Kan revan cümlelerin itibar gördüğü sosyal medya mezbahalarına inat elle yazılmış mektuplar hala malvarlığımdır.

O yüzden mazinin o güzel insanları eski güzellikleri çeken faytonların içinden bana el sallıyor.



Şefkatin ve merhametin yok edildiği topraklarda, bellerinden silah ağızlarından küfür eksik olmayanlar da çocuklarımıza el sallıyor.

Davete icabet edilsin diye!

Mutluluk Takvimi

Pratik ve ekonomik yemekler icat et.

Siyaset yapma.

İnsanoğluna fazla güvenme.

Diş fırçanı yenile.

Balık tut.

Hazırla yüreğini

O sonsuz yolculuğa

Mutluluğa söylensin

Dilindeki her dua

Koşar adım gitsen de

Her gün soluk soluğa

Çıkmakla hiç bitmiyor

Şu gönül merdiveni

Dağıt zaman geçmeden

Gönlündeki sisleri

Düşmesin dudağından

Mutluluk bahisleri

Her basamakta söyle

İçindeki hisleri

Ulaşmaya yetmiyor

Şu gönül merdiveni

Hakkı YALÇIN

Cehaletin zenginleştiği topraklarda düşünce yoksulluğu kaçınılmazdır!

Neyin talihi!

Talih beyaz bir umuttu artık kara bir tuzak. Sizleri bilmem ama ben talihimi haraca bağlayan talih ve bahis oyunlarına noktayı koydum.

"Beni aptal yerine koymayın!" notuyla birlikte.

'Eskiden büyük ikramiye kazananların yüzünü bile görebilirdik' dersem meselenin sırrını açıklamaya gerek kalmaz!