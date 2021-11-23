Değişim!

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Değişenler utansın!

Mutluluk Takvimi

Elinin altında yara bandı bulundur.

Zenginlikle başarıyı karıştırma.

Müzik sesiyle uyu.

Kapılmaya gelmiyor

Sevdanın rüzgarına

Yanmak dersen buna

Yandım be ana

Rüzgara uçar kuşlar

Yeri geldi yoruldum

Sadece kalbimden değil

Sırtımdan da vuruldum

Ömrümce duymadım

Kalbimde hasretine

Duyduğum sızı kadar

Hiçbir sevda fotoğrafı

Bu kadar derin olmaz

Anneyle kızı kadar

Hakkı YALÇIN

Bu topraklarda kırk yıllık kahvenin hatırı bile satıldı.

Final sahnesi!

Şu para insanların nasıl kansız olduklarını göstermek için harika bir işaret fişeği!

Milyon dolarlık servetleri olduğu halde yaşlı ve hasta annelerine bakmayan zengin evlatlar tanıyorum.

Paranın karşısında "uşak olmak", annelerinin karşısında bencil bir zalim olmayı emrediyorsa onlara yuh çekseniz ödül sayarlar.

Onlar anneleri ne zaman ölecek diye gün sayarken, sabah akşam paralarını saymaktan da geri kalmazlar.

Onlar hayatın final sahnesinde kendilerini neyin beklediğini asla tahmin edemezler!