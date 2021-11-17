Biz neler gördük!

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Her şeyden önemlisi bizler o güzelim insanları gördük.

O güzel insanlar binecekleri bir at dahi bulamadan çekip gittiler ve bir daha gelmediler.

Mutluluk Takvimi

Görgüsüz insandan uzak dur.

Zor bir kışa hazırlan.

Çocuğunun arkadaşlarını tanı.

Evdeki iki lambadan birini söndür.

Radyoda bir ince saz

Cumbada sardunyalar

Ut sesine yaslanırdı

Ağır başlı şarkılar

Kuşlu zarflar içinde

Tebrik kartları yolda

Kahvenin telvesinde

Kısmet taşardı falda

Bir ıhlamur kokusu

Nerde o eski yazlar

Kulaklara küpeydi

İki kardeş kirazlar

Aşklar saklı sandıklarda

Mazi kalbimizde yara

Sevdalı ada vapuru

Gitti de gelmez bir daha

Hakkı YALÇIN

Karanlık adamların ateşböceklerine bile tahammülü yoktur.

Kıbrıs haberleri!

Dizilerde caka satan şarkıcıların bile yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta 1 milyon lira alacağı konuşuluyor.

Onlara o parayı verenlerin kumar masalarında söğüşleyeceği insan çok.

O masalara dakikada 10 bin dolar basan o biçim adamlar da çok.

Doğalgaz kullanırken ay sonunda nasıl yanacaklarını düşünenlerin durumundan haber yok!