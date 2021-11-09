Neymiş, hikaye yarım kalmayacakmış!
3 sezondur Saracoğlu'nda yıkılmadık tarih kalmadı da neyin hikayesi?
Pereira hayallerinde kimlerle paslaşıyor? Pereira'yı kurtarmak için Fenerbahçe'nin daha ne kadar yakılması gerekiyor?
Bunu en iyi biçimde Fenerbahçe'nin kasası için özel şifreye sahip olan Comolli'nin arkasında durulurken görmüştük.
Asıl hikaye de Comolli'yle başladı zaten.
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Bir takımda arıza varsa "şüpheli şahıs" sadece teknik adam değildir. Yönetim de işin içindedir futbolcular da.
O yüzden istifa haykırışları tribünlerin dışına taşmıştır.
Sayın Ali Koç! Sizi bu kulübün başına efsane olmanız için getirdiler, Fenerbahçe'yi bu hallere düşürmeniz için değil.
Öznemiz şampiyonluk değil, içler acısı takım, hala oluşmayan kadro ve 3 sezondur yanlışların arkasında durmanız!
Not: Sizin başkanlığınızda bütün yanlışlar denendi ve bütün bedeller de sadece taraftar tarafından ödendi. Comolli'nin çaldıkları bile!
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Trabzonspor için harika bir haftaydı.
Abdullah Avcı kazanmanın elementini mi buldu? Hayır!
Rakibe göre oynamanın ve elindeki gücü kullanmanın yolunu biliyor.
Trabzonspor'un iyi oynayan bir Beşiktaş karşısındaki galibiyeti, Abdullah Avcı'nın akıl oyunlarının saha içinde sınanmasıdır.
Hamsik'e baktım da fırtınalı bir gecenin sakin kaptanı gibiydi.
Özel dokunuşlarla galibiyetin ipek yolları nasıl döşenir gösterdi.
Olması gereken zamanlarda sahneye çıkan ustalara şapka çıkarırız. Hamsik gibi adamlar o şapkalardan tavşan çıkarır.
Milyon dolarlık hayaletler de uyku tulumlarını üstlerinden çıkarmazlar.