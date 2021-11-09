Hikaye!

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Trabzonspor için harika bir haftaydı.

Abdullah Avcı kazanmanın elementini mi buldu? Hayır!

Rakibe göre oynamanın ve elindeki gücü kullanmanın yolunu biliyor.

Trabzonspor'un iyi oynayan bir Beşiktaş karşısındaki galibiyeti, Abdullah Avcı'nın akıl oyunlarının saha içinde sınanmasıdır.

Hamsik'e baktım da fırtınalı bir gecenin sakin kaptanı gibiydi.

Özel dokunuşlarla galibiyetin ipek yolları nasıl döşenir gösterdi.

Olması gereken zamanlarda sahneye çıkan ustalara şapka çıkarırız. Hamsik gibi adamlar o şapkalardan tavşan çıkarır.

Milyon dolarlık hayaletler de uyku tulumlarını üstlerinden çıkarmazlar.