Siyah süt!

ÇOK şeyleri kaybediyoruz da ne önümüze bakıyoruz ne ardımıza.

Paranın emrindeki düzen tüketimi kollarken, üretimin neresinde olduğumuzu sorgulayan çok az. Sosyal medya nefreti ve şiddeti beslerken dünya yansa ne gam!

Oysa toprağı beslemek zorundayız.

Dünyadaki karbon miktarını azaltmak için, önce kurulan kirli cümlelerin sonra havanın ve denizlerin temizliğine el vermeliyiz. Yoksa katran akacak denizlerden. Sadece balık değil gemi iskeletleri kaplayacak suları.

Maviler yarın tamamen okunaksız olacak, dünyamız kararacak, belki sütler bile siyah olacak. Hangi teknolojiyle o fırtınalara karşı duracak çocuklarımız?

Kendi paralarını icat edenler ve köşeyi dönmeyi gezegeni mahvetmeye tercih edenler, tenha köşe mi bırakacak çocuklara?

*****

Bundan 20 yıl önce yapılan bir araştırmaya göre dünyada iklim değişikliklerinin önüne geçebilmek için kişi başına 10 bin fidan dikilmesi gerekiyordu. Bırakın dikmeyi ormanları yaktık, şimdi her birine otel projeleri yapılıyor. Derisini yüzdük dünyanın, yetmedi zihin deliklerini bile kapattık.

Emanet aldığımız dünyayı gelecek nesillere daha güzel bir şekilde teslim etmek şerefini reddettik.

Küresel ısınma gerçeği mangal başında keyif yapmak gibi algılanıyor.

Dünyanın dörtte üçü su, insanlar alçalırken sular her mevsim birkaç santim daha yükseliyor. Kuraklık tehlikesi yükselen suların kardeşi sayılıyor.

İnsanın yaşadığı kendi kaderidir derler ama insanlar kaderlerini biraz da kendileri belirler. Dünya geç kalınmanın da hesabını sorar kendisinden çalınanın da.

*****

Bizi bekleyen büyük felaketler doğal afetler var, olası savaşlar ve kıtlık var.

Dünya, tarım alanlarına değer vermeyenlere ekmek de vermeyecek oksijen de.

Karbon salınımında Amerika ve Çin diğer ülkelerin mücadelesine rest çekiyor. Sözde salgın ekonomisini ayakta tutmaları gerekiyormuş!

Çok yönlü bir çabayla virüslerin yenileri hazırlanırken doğa her gün biraz daha kışkırtılıyor.

Zenginler, "zaten gelecekleri yoktu" diye yoksulları kolay ölümlere çağırıp, "kendi nüfus planlamasını" yapıyor.

Amerika'nın şeytanlığında dünyanın canına okuyanlar, silah kullanmadan da savaş olabileceğini bizlere gösterdiler.

Gelecek programa hazırlıklı olun, çocuklarımız için vakit daralıyor.

*****

Bir şeyler gitti mi gider, geri dönmesi imkansızdır.

Kapitalizmin çiçeksiz böceksiz, hava sahasında caka satan ulaşım hayali gerçekleşecek.

Dünyadaki arı sayısının yüzde elli azalmasının nasıl bir tehlike oluşturduğu gerçeği sadece bilim adamlarının ilgisini çekiyor.

Oysa arıların bu dünyadaki rolü insan kadar güçlü.

*****

Bazen bana soruyorlar "hala bu dünyadan umudun var mı?" diye.

"Hayır" diyorum "ama hiç olmazsa çocukları bu karanlık dünya emzirmesin!" Hele "siyah sütüyle!"



Mutluluk Takvimi

Köpeğin varsa tasmasını tak.

Türk sanat müziği dinle.

Teknolojiyi insanlık için kullan.

Aç insanı geri çevirme.



Anılar gözümün

İçine bakıyor

Ağla ağla ben bittim

Ateş olan yerden

Hala duman çıkıyor

Sönmedim lakin



Hangi suçun cezası

Neyin günahı

Bu nefret bu kin



Varsın kapıları

Bana kapatsın

Varsın anıları

Küle saklasın

Ama ona söyleyin

Bir daha kimseyi

Böyle yakmasın

Hakkı YALÇIN

ONLAR DOKUNULMAZ!

Eskiden bir şeyler yetkililere bildirildiği zaman herkes harekete geçerdi.

Taksi şoförlüğü yerine çakallık yapmayı tercih edip, yabancı turistleri kazıklamak için köşeleri tutanlara hala bir şey yapılmıyor. Herkes bu kirli oyunu seyrediyor. Onlar da güçlenen çakallıklarını her biçimde sergilerken, bir mesleği yok etmenin kitabını yazıyorlar.

Okuması bedava!