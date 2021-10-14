Gezinti!

***

***

***

***

Biraz ileride yaşlı bir genç duvarla konuşuyordu.

"Sana yaslandım sen bile beni sırtımdan vurdun" dediğini duydum.

Beni görünce, "sen akıllı bir adama benziyorsun" dedi, "burası deli duvarı!" Gülümsedim, böyle gençleri deli eden gerçekleri bildiğim için de sustum.

Sonra düşündüm de 12 yaşındaki kız çocuğunun annesi tarafından "şehvet pazarına" atıldığı bir ülkede, bırakın yaslanılan duvarı dört duvar içinde bile tehlike büyüktü!

Mutluluk Takvimi

Ambulansın peşine takılma.

Yemek yerken televizyon izleme.

Vefat ilanlarına bak.

Ümidimi kestim

Döneceğinden

Sana ağlamaktan

Gözüm de bıktı

Dostlarım korkuyor

Öleceğimden

Senden sonra adım

Deliye çıktı

Şimdi biri vardır

Hayatında bilirim

Görsem devrilirim

Yine de yaşıyorsun

Mutlusun diye

Yemin olsun sevinirim

Hakkı YALÇIN

Herkes baktığı aynada "insan" görmez, bazılarının aynası paradır.

Ahmet Selçuk İlkan

Ahmet Selçuk İlkan ülkenin en değerli şarkı sözü yazarlarından biridir.

Bildim bileli sadece ürettikleriyle konuşuldu.

Son günlerde Coşkun Sabah'la aralarında bir polemik başladı.

Coşkun Sabah, "şarkının sahibi sadece bestecidir" diyor.

Bunu 20'ye yakın şarkısını okuduğu ve her sahnesinde o şarkılarını seslendirdiği birini hedef alarak söylüyor.

Hayır! Şarkının sahibi söz yazarıdır bestecidir ve aranjörüdür.

Nedense şarkıcılar şarkıları üretenlerin adını söylemeyi kendilerine yediremiyor. Seslendirdikleri şarkıların kendilerine mal edilmesini büyüklük sayıyorlar.

Bunun adı emeğe saygısızlık.

Şarkı sözü yazarları ona bu kadar rahatsızlık verdiğine göre, bundan böyle Coşkun Sabah'a düşen, eline udunu alıp enstrümantal şarkılar söylemek.