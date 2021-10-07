Sebep-sonuç!

ZENGİNİN hukuku çoktur da yoksulun neden kaderinden başka bir şeyi yoktur ve neden zenginler sigara içince yoksullar öksürür?

Yoksulların sefaletinde her şey kadere yüklenir de birçoğunda neden zenginlerin parmağı vardır?

Denizleri zalim insanlar kirletmiş ve katletmiştir de neden Marmara Denizi için "balıklarını öldüren deniz" tabiri kullanılır?

Doların çıkarttığı gürültü borsa meraklılarını ilgilendirir de haksızlıklara karşı koymanın sessizliği insanları neden ilgilendirmez?

Kendilerini ateşin içine atan itfaiyeciler senede bir gün bile doğru dürüst anılmaz olur da neden popüler çakalların akşam gezintisi bile medyada olay olur?

Ekmeği eliyle bölen erkekler neden ekmek bıçağıyla kadınları doğramayı sever?

Tezgahtaki bayat balığı "sana uymaz" deyip kendisine satmayan balıkçıyı delikanlı sayanlar, aynı balığın başkasına satılmasını seyrederken insanlığını neden reddeder?

Ekrandaki yorumcular akıllarının almadığını başkalarına dağıtmaya meraklıdır da kendilerinde olmayanı aramayı neden düşünmezler?

Her televizyon dizisinde "yaaa" diye başlayan basit cümleler duyarız da neden küresel ısınmayla ilgili bir çift lakırdı duyamayız?



Güzel insanlar gönül penceresinden ansızın bakıp geçmiştir de kötü insanlar her kademede neden böylesine sağlam yerler edinmiştir?

Ölümden korkanların hayatta kalma şansı cesurlardan çok değildir de korkaklar neden bu kadar başını eğer?

Kekik kokulu baharları dağlardan indirdik diye gençliğimizde suçlu sayıldık da şimdiki zamanda haramı cebine indirenlere neden alkış tutulur?



Akıllılar şehrin ortasına gökdelen dikerken deliler kendi söküğünü bile dikemez dediler de doğayla uyum içinde yaşayan neden sadece delilerdir?

Yarışmalara ve ödül dağıtmaya bu kadar meraklı bir topluma sahibiz de neden yürekli bir jüri adabına sahip olamadık?

Nostaljide bir giydiğimiz ceketi iki yıl üzerimizden çıkarmadığımız için hor görüldük de şimdi teknolojinin karşısında "çıplak" olduğumuzu neden görülmez?

Bu kadar büyük gelişme sağladık da neden hala bu ülkede pişpirik oyunu satrançtan daha değerli?



Mafya ruhu insanların özünde mevcut bir kudret haline geldiyse iş işten geçmiş demektir.

"Bir kadına tecavüz edersem beni ya o kadınla evlendirirler ya da indirimle işi yırtarım" düşüncesinin hakim olduğu bir düzende kadına neden dursun!

Hiçbir şey sebepsiz yaşanmazken sonuçların gururu kimin olsun?

Mutluluk Takvimi

Karar ver ve uygula.

Sokak pazarından alışveriş yap.

Kışa hazırlan, erken gelebilir.

Kablosuz hayatı dene.

Nasıl anlatsam

Bilmem ki nasıl

Ben doğdum doğalı

Aşkta kayıbım

Yakışmaz diyene

Yakışmaz asıl

Ağlamak ayıpsa

Benim ayıbım

Aşka düşen ağlar

Elinde değil

Vefasız bir aşkın

Ahiretinde

Doğarken öğrendim

Ben ağlamayı

Hepimiz insanız

Nihayetinde

Hakkı YALÇIN

Dünyanın en bencil savunmasıdır; 'bana ne!'

İstersek!

Ekranlarda ucuz dizilerin soytarılarına alkış tutacağımıza çocukların yaşaması için saf tutmayı öğrendiğimizde.

Sokaklara tükürmeyi ve küfürlü konuşmayı bıraktığımızda.

Bankalardan önce okumadığımız kitaplara borçlandığımızı anladığımızda.

Her kötülüğü haklı çıkaracak mazeretler uydurmaktan vazgeçtiğimizde.

Yavrusuna yiyecek götüren serçelerle empati yapabildiğimizde, ihtimaldir ki birçok şeyi yeniden inşa edebiliriz.