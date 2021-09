Gerek yok!

BULUTTAN zarfları kuşlar icat etti, inanmayan o mektupları taşıyan postacılara sorsun.

Ne zaman ki teknoloji insanın hayatına girdi her şey kirlendi.

Sormaya bile gerek yok.



Deniz kabukları dalgaları bile can kulağıyla dinlerdi, inanmayan martılara sorsun.

Ne zaman ki cep telefonları insanın hayatına girdi her şey tuzak!

Sormaya bile gerek yok.



Saadetin parayla olmadığını yoksul mahallelerde yaşayan onurlu kızlar icat etti, inanmayan şarkılara sorsun.

Ne zaman ki zengin enayiler birkaç aylık evliliklere milyon dolarlık nafakalar dağıtmaya başladı aşk öldü.



İnsanları işe alırken haksızlık yapmayı hak yemeyi sevenler icat etti, inanmayan işsiz babalarına sorsun.

Ne zaman ki "hamili kart yakınımdır" ayrımcılığı çıktı işi ehline teslim etme gerçeği tuzla buz oldu.



Çocuklara kadınlara saygılı olmayı eski mahalledeki delikanlılar icat etti, inanmayan Sadri Alışık filmleriyle büyüyenlere sorsun.

Ne zaman ki terbiyesizliği yaşatmak için terbiyenin öldürülmesine izin çıktı ülke yoldan çıktı.



Alışveriş yaparken parası olmayanın gururunu incitmemeyi "olunca ödersin" diyen bakkallar öğretti, inanmayan büyüklerine sorsun.

Ne zaman ki süpermarketler ortaya çıktı acımasızlık tavan yaptı.



Eski gömleklerimizin yakasını değiştirip giymeyi gençliğimizdeki çaresizlik icat etti, inanmayan terzilere sorsun.

Ne zaman ki "mal varlığı haram olanlar" öne çıktı, kirli gömlekler moda oldu.



Ekmeğimizi bölüşmeyi çocukluğumuzdaki onurlu büyükler icat etti, inanmayan eskilerden kalanlara sorsun.

Ne zaman ki yeni moda babalar çıktı, çocuklarına başkalarının ekmeğiyle beslenmeyi öğretti, vicdanın ve ahlakın hükmü kalmadı.



Kanlı para ve sosyal medya mezbahaları böylesine itibar görürken, şimdi çocuklar için de "çukurlar" açılıyor her yerde.

Nefret ve şiddet insancıl düşüncelerin önünde kara bir perde!

Ve bizler hala geceleri gökteki bir yıldızın ışığına bakıp aydınlık düşler kuruyoruz.

Nostaljik pencerelerde!

Mutluluk Takvimi

Doğa konulu fotoğraf çek.

Tebessüm et.

Sonbahara hazırlan.

Mutlu olman için sebep yarat.

Herkes kendinden mesul

Herkes kendine mekan

İnsanın gözlerinde

Camekandır aynalar

Yüzüne bakmayınca

Tozu dumana katar

Bizi bizden alıp da

Bize satar aynalar

Sırlarını döker de

Sır da tutar aynalar

Kim ki haddini bilmez

Öyle bir devleşir ki

Bizi yutar aynalar

Hakkı YALÇIN

Kadın ölümlerinde "istikrar" sağlanan bir ülkede katillere gün doğar!

Yeni çakallık!

Çakallar her daim yeni sahtekarlıklar üretiyor.

Şimdilerde cep telefonunuza mesaj geliyor, "maske takmama cezanızı öğrenmek için tıklayın." Tıklayınca bir şeyleriniz gidiyor.

Ama bu çakallar her daim hayatımızda kalıyor. Çünkü onların beslenmesine uygun zemin bu topraklarda sonsuza kadar mevcut.