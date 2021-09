Mutluluk

NE istiyorsan yap ama kötülük yapma.

İçkiyi seviyorsan iç ama adam gibi iç.

Hayallerin zengin olabilir ama güzel şeyler düşle.

Susuzluğunu insanların alın terini içerek giderme.

Kumar oynuyorsan kendine oyna ama kimsenin ekmeğiyle oynama.

Kitap okumayı sevmiyorsan da insanların canına okumayı seçme.

Gözün yükseklerde diye alçaklık yapma.

Aç gözlü olabilirsin, istediğini ye ama hak yeme.



Enstrüman çalmayı beceremiyorsan da kimsenin arkasından teneke çalma.

Hayvanları sevmiyor olsan da kötü adamları aşağılamak için "hayvan herif" deyip onları ödüllendirme.

Çizgiyi aşıyorsan senin alanına girenlere de sesini çıkarma.

Suya sabuna dokunmuyorsan, kimsenin eline diline laf etme!

Yalanlarla gözlerinin boyanmasından hoşnut oluyorsan evinin duvarını da boya!

Pişpirik oynamaktan başka bir şey bilmiyorsan, satranç oynayanlara saygısızlık etme.

Kumarda kaybettiğini aşkta kazanacağını zannediyorsan, kumara verdiğin parayla çiçekçi dükkanı aç.



Başkalarının hayatını değiştirmeye çabalıyorsan önce kendini değiştir.

Hiçbir şey bilmiyorsan haddini bil.

Eğer aklını başına getiriyorsa çektiğin acıya teşekkür et.

Kendini nerede kaybettiysen orada kazanmayı dene.

Tehlikeyi hala göremiyorsan at gözlüğünü çıkar güneş gözlüğü tak.

Vicdani problemlerini çözemediysen iki kere iki dört etmiyor diye dert etme.

Vicdan; ağzına haram lokma değmeyen dedelerin duvardaki fotoğrafına bakıp gurur duymaktır.



Yaş günü pastasının mumlarını bir nefeste söndür ama hiçbir insanın ocağını söndürme.

Erkekçe ağlamayı beceremiyorsan yağmuru bekle.

Eski kaşarlara güvenmiyorsan marketlerdeki taze kaşarların tahlilini iste.

İnsanları satın alacak gücün varsa onlar da seni satacaktır, o yüzden mendil satan yaşlı bir kadından hayır duası al.

Kaybettiğin paraya üzülme kaybetmediğin değerlerle gurur duy.

Başkasının hayatından giyiminden kuşamından "sana ne" ama hiçbir haksızlığa "bana ne" deme.



Bu yazıyı insanlık onurunu sahiplenen ve her türlü zorluklara karşı mücadele edenler için yazdım. Onlar beni anlar!

Bizleri mutlu eden de aynı dili konuştuğumuza inandığımız insanların varlığıdır zaten.

Mutluluk Takvimi

Sevdiğin şarkıyı defalarca dinle.

Konserve açacağın olsun.

Her şeyi kalbinle yap.

Karton bardakla kahve iç.

Ne çok şey kattın

Benim ömrüme

Hiçbir şey seninle

Bir tutulmuyor

Ben mutlu olmayı

Senden öğrendim

Senin gibi giden

Unutulmuyor

Bu sevda ancak

Sende sevda olurdu

Seni tanımak bile

Benim için gururdu

Belki geçti belki erken

Ayrılık zor çok severken

O gün sana bir kez daha

Aşık oldum giderken

Hakkı YALÇIN

Hayatta rüyaların bile sihrine inanmak gerekiyor.

Mazi yangını!

Ölmeden önce görmek istediğiniz insanlar vardır, kaybettiğiniz izlerini yıllar sonra bulursunuz.

İnsan gerçekten sevince aradan geçen zamanın kalbinizdeki hiçbir şeyi alamadığını görürsünüz.

Çünkü yaşamak aşktır yaşamak anıları canlı tutmaktır.

Bana hep soruyorlar, "neden hep maziye koşuyorsun?" Ben de diyorum ki; "milyonlarca yıl önce ölen yıldızlar bile hala yanıyor, ben güzel insanlar için yanmışım çok mu?"