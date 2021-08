Alışıldı!

PARA arzındaki artışla değerlerimizi tüketmeye.

Birbirimizin hayatından çalmaya, yetmeyince emeklilerin maaşını çalmaya.

İtirafa değil inkara.

Vicdanları hasıraltı eden zulüm endüstrisine.

Çakallığa apolet takmaya, her gün biraz daha insan olmaktan çıkmaya.

Yaptıklarından utanmamaya!

Alışıldı.



Yasaların lağvedilmesine delikanlı ruhun hadım edilmesine.

Kadınları dövmenin ve katletmenin erkekliğin şanından sayılmasına.

Çocuklarımızı lağım çukuruna itekleyen televizyon dizilerine.

Muhabbet bağlarını kurutmaya.

Ucuz sanatın toplumun ruhuna işleyen dokusuna, ahlaksızlığın bayıltıcı kokusuna.

Alışıldı.



Üç kişi bir olup bir kişinin üzerine çullanmaya, yalanlarla allanmaya pullanmaya.

El sıkmak varken insanların boğazını sıkmaya.

Durduk yerde kabarmaya toplumsal yolları ayırmaya.

Yükselen değerin alçaklık olmasına, popüler yavşaklığa.

Onurlu insanların üzerine yük bindirmeye, karanlığın ürkütücü temposu karşısında yelkenleri suya indirmeye.

İyilik yapıp cennetin bahçesine adına ağaç dikmek varken, çocukların ocağına incir ağacı dikmeye.

Alışıldı.



Takım arkadaşına kafa atılan futbol sahalarına, kabadayılık kokan hava sahalarına.

Teknolojik gelişimin en acımasız simgesi olan sosyal medya mezbahalarına.

Memleket meselesindeki denklemlerin bile çözümsüz bırakılmasına, ormanların benzin bidonlarıyla yakılmasına.

Nefretin her çeşidine, karşıdan karşıya geçerken bile birbirine düşman gibi bakılmasına.

Alışıldı.



Kaybettiklerimizi bir daha kazanamayacağız içindir ki, "elde kalan son güzellikleri kurtarmaya çalışalım" diyeceğim ama o direnci bulmak zor!

Çünkü "bana dokunmayan yılan bin yaşasın" diyen insanların kendi içine saklanmasına bile alışıldı.

Not: Cep telefonlarından sonra gönderilen bütün mesajlar kişilere ulaşmıştır.

Bizler zarfından kuşlar çıkan mektuplar göndersek de aradığımız zarafete ve kardeşliğe ulaşılamıyor!

Çünkü görüşlerdeki netlik de bozuldu mertlik de.

O yüzden dostları bile sırtından vurmaya, helalı haram kılmaya alışıldı.

Mutluluk Takvimi

Işıkları kapat geceyi seyret.

Müzik ustalarını izle.

Köpeğin varsa tasması da olsun.

Aç insanı geri çevirme.

Sahilde yürü.

Bir inat uğruna

Gittin zamansız

Yüreğim tarumar

Bedenim cansız

Yanarım külsüz

Yanarım dumansız

Şeytana uyduğun gün

Rahatça uyudun mu

Bende kaybettiğini

Başkasında buldun mu



Ben bir bahtı karayım

Dayanmaktayım

Kimi sevdin yerime

Meraklardayım

Bir yanım unut diyor

Öbür yanım çıldırıyor

Muallaktayım

Hakkı YALÇIN

Bizde köy yumurtası yok ama Anka yumurtası çok.

At ve arpa!

Onca uyarıya ve fahiş fiyatlara rağmen sigara satışlarında zerre kadar azalma olmadı.

Türkiye'de geçen yıl 120 milyar sigara tüketildi, üstelik sigara içmenin yaşı küçüldükçe küçüldü.

"Bize bir şey olmaz" diyenlere neler olacağını sigara paketlerinin üzerindeki görüntüler gösterirken karşı cevap hazır.

"Atın ölümü arpadan olsun!" Oysa nefes almakta zorlandıkları zaman ne at kalıyor ne arpa hikayesi.