Söz veriyoruz!

ÇOCUK tacizcileri çoğaldıkça çoğaldı. Ama çocukların geleceği aydınlık olsun diye kendilerini yakmayı göze alan insanlar da çok.

Onlar bu toplumun gözbebekleri.

Yüz kızartıcı suçların bile arkasında durulurken, arama motorlarında bile insanlığın hükmünü yok sayanlar bilmelidir ki çocuklar adına haksızlıklarla çatışmak onurdur.

Lütfen kayıtlara geçsin; "dik durmak insanın omurgasıdır!"

Tacizler meşrulaşırken ve kötülük gittikçe palazlanırken çocukları çok seven adamın biri hayata bilet kesen kondüktöre sordu.

"Çocukların aydınlık yarınları için hiç bilet kaldı mı?" "Hayır" dedi kondüktör, "hepsini infaz memurları aldı!"

İnsanlık hızla kirlenirken birinciliği de çocuk istismarı aldı.

Çocuklarını hem istismar ettirip hem pazarlayan bir kadına "anne" demek olmaz, onların başka isimleri var.

Kalbi kasıklarında atanlar erkekliğin de bu topraklarda layık olduğu isimler mevcut.

Onların kimliklerindeki isimleri ve soyadları hükümsüdür artık.

Bir zamanlar çocuklarına masallar okurdu anneler, içinde uçan halılar, sihirli kuşlar falan olurdu.

Sokaklarda oynardı kız çocukları, çeşme başlarında kuyruğa girip evlerine su bile taşırlardı.

Kimden niye korksunlar!

Komşu düğünlerinde dansa kalkardı o kız çocukları, bütün babalar kendi kızları gibi bakardı onlara.

Sonrasında birçok yerde erkeklik yalan oldu erkeklik yılan oldu.

Küçücük çocuklara nefsi uyanan şerefsizlerin bu topraklarda beslenmesine kuracak cümle bulamaz olduk.

Solmayın çocuklar! Küçücük yaşınızda yorgun olmayın.

Kalbiniz en ince yerinden kırılıyor dal gibi, oysa yaşatmalıyız sizleri rüya gibi masal gibi.

Söz veriyoruz çocuklar!

İnsanların içindeki kötülükleri ortaya çıkaran sistem ahlaksızları el üstünde taşırken hepiniz tehlike altında olsanız da sizlere söz veriyoruz.

Hukuk onlara ayrıcalık sağlasa da harcamaya kıyamadığınız çocukluğunuzu harcatmayacağız!

O istismarcı sırtlanlara derya kuzusu yaptırmayacağız hiçbirinizi!

Sizlere can vermek sizlere cesaret vermek boynumuzun borcudur.

Bundan birkaç yıl önce "Çocuğuma Dokunma" başlıklı bir platform kurulmuştu.

Çocuğa zaten dokunulmaz, bunun için platforma gerek yok.

Bir çocuğu korumak büyüklerin namusudur şerefidir.

Bunu hissetmeyenler bu yazıyı da okumasın zaten!

Mutluluk Takvimi

Ekranda Yeşilçam filmi izle.

Pozitif düşün.

Borcuna sadık kal.

Sebze ye.

Trafikte öfkeni yen.

Nasıl anlatsam

Bilmem ki nasıl

Ben doğdum doğalı

Aşkta kayıbım

Yakışmaz diyene

Yakışmaz asıl

Ağlamak ayıpsa

Benim ayıbım

Aşka düşen ağlar

Elinde değil

Vefasız bir aşkın

Ahiretinde

Doğarken öğrendim

Ben ağlamayı

Hepimiz insanız

Nihayetinde

Hakkı YALÇIN

Bildiğim tek siyaset; şerefli bir düşmanı şerefsiz bir dosta tercih etmek!

Kedinin kuyruğu!

"Ciğercinin kedisi falan derlerdi de ne ciğeri ne kedisi.

Kasapların önü kedilere müsait değil artık.

Vicdanlı insanların mamaları olmasa öldük.

Üç kuruşluk çıkarlara kuyruk sallayan insanları gördükten sonra kuyruğumu topluyorum. Kuyruğum benim asaletim" (Sokak kedisinin günlüğü)