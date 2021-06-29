Her ne kadar "başarılı olamadık ama sınıfta kalmadık" dese de geçen 3 yılın karnesi kırıklarla dolu.
3 yıllık yıkımın başoyuncusu Comolli'dir.
Fenerbahçe'nin içine ajan gibi sokulan bu adamı taraftarlar bile bir banka soygunu filmi izler gibi seyretti.
Ali Koç'un ikinci yanlışı "bu kapıdan giremez" denilen Ersun Yanal'a o koltuğu teslim etmesiydi.
Ali Koç yönetiminde Fenerbahçe'de hiçbir teknik adam sezonu tamamlayamadı.
***Göreve geldiği zaman söylediklerinin hiçbiri gerçekleşemedi.
En önemlisi Fenerbahçe bir futbol takımı olamadı, ezeli rakiplere karşı Saracoğlu'ndaki efsaneler yerle bir oldu.
İthal sütle beslenenler borç üstüne borç kattı.
"Bu formayı taşımam için gerekli şartları oluşturanlara karşı, yerine getirmediğim şartların utancını ne yapacağım?" diyen kaç futbolcu tanıyorsunuz?
Not: Sivasspor maçındaki manzarayı yeniden izleyin.
***Yeni başkanlık döneminde Ali Koç'un işi daha zor.
3 sezondur aradığı anahtarı bulmak için, eski yanlışlardan arınmak, kulübün içine sokulan karanlık gölgelerden kurtulmak zorunda.
Çünkü futbolda son kozunu oynayan adamlarla nefretin şaha kaldırılacağı bir sezon yaşanacak.
Hakemler için korku filmi platoları Amerika'dan sipariş edildi. Gözyaşı şişeleri de şimdiden karaborsa!
"VAR'sa YOK'sa şampiyonluk" diyen sadece kendisi olmayacak çünkü!