Özel insan!

EVİMİN önündeki parka güneş battıktan sonra iniyorum da geçenlerde adamın biri yanıma geldi sigara istedi.

50 yaşlarında biri, üstü başı biraz dökük, yüzünde maskesi yoktu ama ifadesi insancıldı.

Bakkal henüz kapanmamıştı gidip bir paket sigara almak ihtiyacı hissettim.

Cömertliğime mahsuben "sizin gibiler pek kalmadı" dedi, "vardır" dedim "onlar da misafirlerini bekliyordur!"



Sosyal mesafesini kontrol etmeye özen gösterirken ne iş yaptığını sordum.

"Meleklerim var" dedi, "arada bir şeytana pabucu ters giydiriyorlar!" Bir duygu derinliği içinde olduğu belliydi, başkalarının "deli" dediklerine ben her zaman "özel insan" derim.

Ve beni doğrulayan bir cümle patlattı; "gökyüzüne tırmanıyorum ama düz yolda yürüyenler kadar kolay düşmüyorum!"



Parkta yanıma gelip futbol muhabbeti yapanlardan bıktığım için ilginç bir sohbetin içinde olduğumu hissettim.

Çocukluk yıllarında bir tavşanı varmış niyetçilik yapmış.

"Sonra ne oldu?" dedim, "tavşanım ölünce niyetimi bozdum" dedi.

"Kötü niyetli birine benzemiyorsun" dedim de "beni nasıl görmek istediğine bağlı" diye karşılık verdi.



Sigaranın biri sönmeden diğerini yakıyordu da aldığım sigaranın üzerinde mülkiyetimi hissetmesin diye neden çok içtiğini soramadım.

Sanki beni okudu; "kendime mukayyet olamıyorum" dedi.

"Sen Tanrı misafirisin" dedim, yemesi için pizza sipariş edebileceğimi söyledim.

Garip şekilde "tokum" dedi.

Yemek programlarında beleş yemeği domuz gibi yiyenleri düşündüm de adamın zarafetine hayran kaldım.



"Nerede yaşıyorsun?" diye sordum bu kez.

"Buraya nereden geldiysem orada yaşıyorum!" "Nereden geldin?" "Kara topraktan!" Onda garip bir hüzün vardı, cebimden çıkardığım parayı uzattım "ben dilenci değilim" diye reddetti.

"Meleklerine benden selam söyle" dedim, "söylerim" dedi ve gitti.



Düşündüm de hayat böyle insanları çıkarsın karşımıza.

Canlı kılığındaki leşleri, dost kılığındaki kalleşleri değil.

Mutluluk Takvimi

Fotoğraf çektirirken gülümse.

Kötüye değer verme.

Gerçek limonata yap.

Yürüyüşe çık.

Hiç söylenmemiş

Şarkı gibiydi

Sanki karanlıkta

Yanan ışıktı

Uçardı kuş gibi

Mavi göklerde

Baharı severdi

Bana aşıktı

Tüm çiçekler gibi

Masum masumdu

Göklere uzanan

Bir sarmaşıktı

Bakardı ardımdan

Gözleri yaşlı

Yağmuru severdi

Bana aşıktı

Hakkı YALÇIN



Parayı bulmak için eğilmek bir insanlık utancıdır.



Hayat notları

Gerçeği kendinize itiraf etmekten bile korkuyorsanız, başkasına sır vermenin bir yararı dokunmaz.

Çocukların üzerini aile yadigarı geleneklerle örtün asla üşümezler.

Kendini sabit fikirlere kilitlemiş birine "anahtar" cümleler kurmanın alemi yok.

Kimseyi değiştirmeye çalışmayın öyle kabullenin.

İçinizdeki çocuğu hırpalamak kendi tasarrufunuzda olabilir ama çocuk kalma hevesini kaybedenlerin yaşama hevesi de kursağında kalır.