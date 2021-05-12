Açlıktan ölmek!
37 yaşındaki kadın kanser hastası, bir göğsü alınmış ardından da gördüğü kemoterapi tedavisini bırakmış, neredeyse ölümü bekliyor.
Bir babanın hiçbir şartta bu evi terk etmemesi gerektiğini bildiği halde yine de evi terk eden kocasının arkasından iyi konuşuyor. "Hastalıklı zamanlarımda bana çok baktı."
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Evde televizyon yok, buzdolabı yok, çocuklar yerde yatıyor.
Berbat haldeki evin kirası 600 lira ve ev sahibi 100 lira zam yapmış.
Bir göğsü alındığı için ayda 900 lira engelli yardımı alıyor, ayrıca belediyeden gıda yardımı geliyor. Başka bir geliri de yok.
Çocukların okuyabilme ihtimalleri oluşan şartlarla kaybolup gitmiş.
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Böyle bir aileden hayırsever bir kadının yardımıyla haberim oldu.
Elimizden geleni yapmak elbette boynumuzun borcu ama "açlıktan kim ölmüş" diyenler var ya, bu görüntüleri onların gözlerine sokmak gerekiyor.
"Bekleyin açlıktan ölenleri görmenize az kaldı!" diye.
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Her bayram öncesinde geçmişin o güzel insanlarını hatırlatırım.
Yenikapı'da gecekonduda otururduk.
Bir adam gelirdi mahalleye, hiç sormazdı "nerelisiniz?" diye.
Türk-Kürt hemşeri ayrımı yoktu.
Bu toprakların havasından suyundan insanlık almış bir adam, getirdiği kamyonetin içine mahalledeki bütün çocukları doldururdu.
Bizleri bir mağazaya götürür, bayramlıklarımızı giydirir ve aldığı yere bırakırdı.
Bayram bayramdan önce gelirdi mahalleye. Karşılıksız iyilik yapmaktan başka bir amacı olmayan adam sessizce giderdi.
O insanların çocukluğumuzun melekleri olduğunu büyüyünce anladık.
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Soralım şimdiki duyarsız zenginlere ve çıkarları için iyilik pozları verenlere.
Hayatınız boyunca hangi cana can kattınız, hangi dertleri kestiniz elinizdeki makasla?
Hangi iğneyle hangi ömrü diktiniz de kimleri giydirdiniz?
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Ramazan ayını pide yiyemeden geçiren insanlar var, bir gün öncesinden kalan bayat ekmekleri yarı fiyatına alan anneler var.
Bizim yazdıklarımız gariban edebiyatı sayılıyor ve sofralarını tıka basa dolduranlar bizlere taşı atıyor.
"Açlıktan kim ölmüş!" İnsanların açlıktan ölmeleri gerekmiyor, doymaları doyurulmaları gerekiyor. Dinimizde kazancından fazlasını dağıtman gerekiyor.
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Ramazan'ın amacı aç kalarak nefsini köreltmek ve açın halinden anlamaksa anlamayanlara itiraz hakkımızı kullanalım.
Bizler de "zengin edebiyatı" yapıp yetimin hakkını yiyenlere soralım.
"Yalandan kim ölmüş!"
Mutluluk Takvimi
Kullandığın maskeyi sokağa atma.
Asansör yerine merdiven kullan.
Anahtarı otomobilin üzerinde bırakma.
SAHTE DOSTLAR!
Pandemi araştırması: "Toprağa verdiğimiz sevdiklerimiz mi daha çok, yaşayan dostlarımız mı?" Saydım, toprağa verdiklerimiz yaşayan dostlarımızdan daha çok.
"Ama" dedim "dostlar da kalbimizde ölüyor!" Bu demektir ki hiçbirimiz ölümsüz değiliz, hele sahte dostlar!
Gözlerim gülmüyor
Eskisi gibi
Aklımdan yaşanmış
Günler geçiyor
Şimdi sevgimizin
Hasat zamanı
Bek ektim sevgiyi
Eller biçiyor
Sayfalar dolusu
Mektuplar yazdım
Kalbim kan ağlıyor
Dilim susuyor
Vefasız sevgilim
Ellerin olmuş
Bıraktığım yerde
Yeller esiyor
Hakkı YALÇIN
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