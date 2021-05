Zalim dünya!

İSRAİL'İN bu mevsimlerde ibadet eden insanlara saldırmasının ve barbarlığının bir anlamı var.

Kanla beslenen İsrail'in ne mal olduğunu bütün dünya biliyor da sadece Tayyip Erdoğan tepki gösteriyorsa, ortada dünya ülkelerinin kansız politikacıları mevcut olduğu içindir.

Bizim şiddetle kınadığımız saldırıları diğerleri ellerini ovuşturarak karşılıyorsa, insanlığı yere düşürmenin borsasında iyi kazandıkları içindir.



Bütün dinlerde bütün dillerde barbarlığa karşı durmak insanlık gereğidir ama dünya liderlerine bakıyorum da kılları bile kıpırdamıyor.

İsrail'in metresi olmak ve onursuz politikanın arkasına sığınmak bu dünyada iltifata tabiidir!



Sadece şimdiki zamanın hainlikleri değil bunlar.

O çok güvendiğimiz Obama bile "İsrail için ölürüm" cümlesini kullanmıştı.

O yıl İsrail'in eriyen bomba stoklarını Amerika 1 milyar dolara yenilemişti.

Diğer Müslüman ülkelere bakıyorum İsrail'e Filistinli insanların hayatlarını satıp, karşılığında Amerika'nın uşaklığını alıyorlar.

Karşılığında "bana dokunmayan yılan bin yaşasın!" Kaypak duruşlarını banka kasalarına kilitlerken hesapları şaşmıyor.



Bundan 7 yıl önce Filistinli çocuklara yapılan saldırılarda yazmıştım.

"Filistinli çocukları neden öldürürler? O sefalete rağmen onlardaki varoluş mucizesini ölümlerle yok edeceklerini zannettikleri için mi?

Çocuk ölümlerinin bile bu zalim dünyaya acı vermediğini gösterdikleri için mi?

Yaralıyken bile hayata zafer işareti yapan Filistinli çocuğun yaşama sevincinden korktukları için mi?

Her yaptıkları soysuzluğa göz yumulduğu için mi yoksa İsrailli askerler insan bozuntusu oldukları için mi?"



Filistinli çocuklar kapitalist ülkelerin uşaklığından gurur duyup birbirine sürtünen Arap ülkelerinin ipliğini de pazara çıkarır.

Filistinli çocuklar üzerlerine atılan bombaların aslında demokrasinin ve insan haklarının kıçına girdiğini de gösterir.

Buna Birleşmiş Milletler de dahildir kirleşmiş milletler de.



İsrail insanıyla alıp veremediğim hiçbir yok. Çünkü onlar bile zaman zaman Filistinli insanlara yapılanlar için tavır koyuyorlar.

Ama İsrail askerlerinin vicdansızlığına, İsrail siyasetçilerinin kansızlığına mahsuben benim sloganım bellidir.

"İsrail bu dünyanın şeytanıdır!"

Mutluluk Takvimi

İhtiyaç sahibi çocuklara bayramlık al.

Eski dostların izini bul.

Şöhrete özenme.



İpek mendil tutardık

Sevdanın gözyaşına

Yetişmek ne mümkündü

Hayatın telaşına



Boş bir kubbede kaldı

O eski hoş sedalar

Gözü yaşlı bir masal

Cumbalı hatıralar

Kendimize yaptık biz

En büyük haksızlığı

Bu yaralı yüreklerde

Şimdi makber yalnızlığı

Hakkı YALÇIN

Azalan güzellikler yarın hiç kalmayacak çoğalan kötülükler asla azalmayacak.

Türkiye Jokey Kulübü

Türkiye Jokey Kulübü, keskin viraja sahip pistleri hesaba batmadan kalabalık programlar düzenlerken, atların devrilip jokeylerin düşüp ölüm tehlikesi atlattığı sahnelere yakından bakmalı.

At yarıları sporsa önce can sağlığı. Yarışlara katılan at sayısını sınırlamakla bu mesele kolayca hallolur ama atlara kamçı vurulmasının yasaklanmasına yönelik isyanlarımızı bile duymayanlar bunu duyar mı?