Son üç sezonda izlediğim en iyi Fenerbahçe dedim.
İkinci yarıda kaç sezondur izlediğim o berbat filmi izledim yine.
Sen dakikalarda beraberliği kurtarmak için çabalayan Fenerbahçe gerçeğini.
İstediklerinde çok olanlar istemediklerinde nasıl yok oluyor onun cevabını da birileri versin!
***Ve gelelim asıl meseleye, klasik lig sonu manzaralarına.
Kasımpaşa'nın verilmeyen net penaltısı ve sayılmayan golü var.
Bu haksız pozisyonlar Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki futboluna gölge düşürüyorsa, bunda Fırat Aydınus'un parmağı var.
Beşiktaş'ın Kayseri karşısında kazandığı kıytırık penaltıda Cüneyt Çakır'ın parmağı var.
Ama hiçbir yöneticinin böyle konularda bir açıklaması yok.
Adaleti hayata kazandıran duygularla hareket edildiği zaman kazanılan şampiyonluk da haklı çıkar.
Böyle düşünmeyen varsa haksız bir şampiyonlukta diğer takımların "hakları saklı" çıkar.
***Ligin altından da fena kokular geliyor. Gaziantepspor'da Kasımpaşa'dan "2 gol yemek" üzerine bahis oynadığı "iddia" edilen 3 futbolcudan bahsediliyor.
Kim bilir bilmediğimiz daha neler dönüyor, film içinde film çevrilirken.
Ama bilsinler ki adaletsizliğe gönül vermenin koşulları ağırdır Böyle futbolculara ve hakemlere suskun kalmak onların işledikleri cinayetlerin ortağı olmakla eşdeğerdir. Ve utanmayı gerektirir.
Not: Ülkemizde futbolun yeniden erkek oyunu haline dönüşmesini istiyorsak maçları kadın hakemler yönetmeli.
Çirkinliklerde "bahsi geçen" kaç futbolcu varsa bu meslekten menedilmelidir.