Engel-siz!

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Herkes hayatına bir ölüm katacak ama engel tanımadan yaşamayı önüne katan engelli insanların hayatına renk katmak zor değil.

Çünkü onlar bu dünyanın cennet kuşlarıdır. Onlara gözümüz gibi bakmayı biliyorsak, ruhumuzdaki engeli ortadan kaldırmayı da biliyoruz demektir

Mutluluk Takvimi

Gözün de gönlün de tok olsun.

Hiçbir şeyi hayata değişme.

At yarışı izle.

Evde bahar temizliği yap.

Gözlerim gülmüyor

Eskisi gibi

Aklımdan yaşanmış

Günler geçiyor

Şimdi sevgimizin

Hasat zamanı

Ben ektim sevgiyi

Eller biçiyor

Sayfalar dolusu

Mektuplar yazdım

Kalbim kan ağlıyor

Dilim susuyor

Vefasız sevgilim

Ellerin olmuş

Bıraktığım yerde

Yeller esiyor

Hakkı YALÇIN



Okullarda sevmenin tarihi okutulmalı, savaşların tarihinden önce.

İşsizin günlüğü

"Karım durumu biliyor da 12 yaşındaki oğlumla 8 yaşındaki kızım yine sordular.

'Baba ne zaman işe gideceksin?' Dışarı çıktım, boğazımdaki yumruğu çıkarıp duvara vurdum.

Birazdan ev sahibi de gelir, sakin olmaya çalışıyorum." Not: Sözün bittiği yer!