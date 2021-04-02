Kuşlar!

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Gök gürültüsü nedir ki!

Hayatta hiçbir gerçek kuşlar kadar gürültü yapmaz insana.

Uyanın diye.

Mutluluk Takvimi

Çiçek açmış ağaçların fotoğrafını çek.

Sanal alışverişe güvenme.

Kötü günde dostlarının yanında ol.



Asla ağlama

Herkes yola çıkar

Vakti gelince

Bırak ellerimi

Yüreğini topla

Bavulundan önce

Bitti bu masal

Her yolu denedik

Olmadı hoşçakal

Her şeyi sen mahvettin

Buna ben de dahilim

Elveda o gözlere

O yangın gecelere

Suçunu biliyorsun

Hazırlan gidiyorsun

Bir daha benimle hiç

Görüşmemek üzere

Hakkı YALÇIN



Ahlakı bozan soysuz para Allah'ın emirlerini bile unutturmuştur.



Kültür Bakanlığı'na

Müzik emekçileri zor günler yaşarken, o emekçilerin haklarını korumak amacıyla kurulan meslek birlikleri dağıtımlarını şeffaf biçimde yapmıyorlar.

Kendilerini mağdur hisseden emekçiler de var, haksız dağıtım konulu adaletsiz söylemler de.

Meslek birliklerine güvenin azaldığı yerde emekler de yerde emekçiler de!

Genel kurullarda şeffaflık konusu "yasal değil" diye bertaraf edilirken, canı yananlar yandığıyla kalıyor, haksızlıklar da su olup uçuyor.

Kültür Bakanlığı'na bu konuda bir çağrıda bulunmaktan, meslek birliklerinin sorgulanmasını ve şeffaflığın hayata geçirilmesini Sayın Bakan'dan rica etmekten onur duyarım.

Emeğe saygı adına, her şeyden önemlisi emekçi arkadaşlarımın haklarını savunmak adına.