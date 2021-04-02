Sığırcıkların disiplini dikkatimi çekiyor. Önce camın kenarında herkes kendi pozisyonunu alıyor, etrafı kolaçan ediyor ardından da sırayla yemleri yiyorlar.
Yiyen en başa geçiyor ve yeniden sırasını bekliyor.
Sonra kumrular geliyor kimse kimseye sesini çıkarmıyor da adalet sistemi tıkır tıkır işliyor
***İhtiyacı olanlara meydanda simit dağıtılsa emin olun insanlar birbirini ezer.
Bu dünyada gözü doymayan tek canlıdır insan.
Kuş beyinli diye aşağılamanın simgesi olan kuşlara, taş yürekli insanlardan daha çok değer vermemin de birçok sebebi var.
"Bir taşla iki kuş vurmak" gibi bir terim insanların hüneri gibi gösterilse de posta güvercinlerinin teknolojik aletlerden çok daha güvenilir olmasının açıklamasını kim yapar?
Üzerine pisleyen kuştan talihi adına medet umanlar mı, gurbet kuşlarına adres soranlar mı?
***
Ağacın tepesinde bir kuş yeni yaptığı yuvasında yumurtalarına kendini siper etti, bu sahneyi izledim.
Anne kuşun getirdiği çalı parçalarından yaptığı yuvanın iplerle bağlandığını bile gördüm.
O mühendislik harikasını.
Depremlerde malzemeden çalan müteahhitler geldi gözümün önüne.
Yok yere ölen çocuklar.
Gerektiğinde taşı yaran hayat, yuvasını namuslu biçimde yapan bir kuşa dişini geçiremedi.
Ölümü aşmanın yolu hayata katlanmaktan geçerken, Allah'ın o kuşa verdiği fırtınaya katlanma gücü yuvasını özenle kurmasının bedeliydi.
***İnsan kalıbına ihanet eder kuşlar asaleti resmeder.
İnsan bedenine uygun olan eşektir ve insanlar da kendilerine genellikle eşeği örnek alır.
O yüzden birbirlerine "eşek herif" derler, pişman olduklarında "eşeklik ettim" diye af dilenirler.
Ama çocuklarını eşek sudan gelinceye kadar dövmekten de keyif alırlar.
***
Gök gürültüsü nedir ki!
Hayatta hiçbir gerçek kuşlar kadar gürültü yapmaz insana.
Uyanın diye.
Mutluluk Takvimi
Çiçek açmış ağaçların fotoğrafını çek.
Sanal alışverişe güvenme.
Kötü günde dostlarının yanında ol.
Asla ağlama
Herkes yola çıkar
Vakti gelince
Bırak ellerimi
Yüreğini topla
Bavulundan önce
Bitti bu masal
Her yolu denedik
Olmadı hoşçakal
Her şeyi sen mahvettin
Buna ben de dahilim
Elveda o gözlere
O yangın gecelere
Suçunu biliyorsun
Hazırlan gidiyorsun
Bir daha benimle hiç
Görüşmemek üzere
Hakkı YALÇIN
Ahlakı bozan soysuz para Allah'ın emirlerini bile unutturmuştur.
Kültür Bakanlığı'na
Müzik emekçileri zor günler yaşarken, o emekçilerin haklarını korumak amacıyla kurulan meslek birlikleri dağıtımlarını şeffaf biçimde yapmıyorlar.
Kendilerini mağdur hisseden emekçiler de var, haksız dağıtım konulu adaletsiz söylemler de.
Meslek birliklerine güvenin azaldığı yerde emekler de yerde emekçiler de!
Genel kurullarda şeffaflık konusu "yasal değil" diye bertaraf edilirken, canı yananlar yandığıyla kalıyor, haksızlıklar da su olup uçuyor.
Kültür Bakanlığı'na bu konuda bir çağrıda bulunmaktan, meslek birliklerinin sorgulanmasını ve şeffaflığın hayata geçirilmesini Sayın Bakan'dan rica etmekten onur duyarım.
Emeğe saygı adına, her şeyden önemlisi emekçi arkadaşlarımın haklarını savunmak adına.