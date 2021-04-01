Hayat okulunda haksız kazanca yer yoktur ama televizyonlarda bilmeden konuşmanın getirisi çoktur.
***Müşterilerin kağıt peçeteyle istediği pavyon şarkılarını, bugün sosyal medyada "entrikayla" izlenme sayısını artıran hokkabaz şarkılara değişmem.
Şarkı deyip geçmeyin, bir toplumun yozlaşmasında da sevginin ayaklanmasında da şarkıların değeri büyüktür.
***Sarı saman kağıtlarına tükenmez kalemle yazılan şiirleri, bugün pahalı bilgisayarlarda tuşlanan duygusuz ve düşmanlık kokan satırlara değişmem.
Kiralık evlerin eski sahiplerine gelen mektuplar bile saygıdan açılmazdı da mektubun sahibi aranırdı.
***Kokusu gitmiştir diye yaptığı yemekten bir tabak koyup komşusuna taşıyan insanların inceliğini, bugün önlerine konan beleş yemekleri domuz gibi yiyenlerin televizyon programlarına değişmem.
Hiçbir komşunun kendisine gelen tabağı iade ederken boş göndermediğini de hatırlatırım.
***
Hamalların üç kuruş kazanmak için üç gün üzerinden çıkarmadıkları terli gömlekleri, haram kazancın her sabah yenilediği ütülü gömleklere değişmem.
Not: Kir gömleklerde değil yürekte birikir.
***Saçlarını vitrin camlarında tarayan o saf işsiz delikanlıları, bugün sanal alemde kendilerini moda uzmanı sayan sonradan görmelere değişmem.
Not: Bazıları giyinirken günahlarını soyunur.
***Zor yanan kibritlerle yakılan ve evlerin içini aydınlatan gaz ocaklarını, bugün uzaktan kumandayla her türlü aydınlanmayı sağlayan teknolojiye değişmem.
Yürekler karanlıksa ne yakılsa fayda etmez!
***Adı Dimitri adı Pandeli olan ve gazozunu benimle paylaşan çocukluk arkadaşlarımı, iyi günde yanımda olan kötü günde toz olan etrafımdaki sahte dostlara değişmem.
Biz insanları severken nüfus cüzdanlarına ve nereli olduklarına bakmadık.
***Boynuna bağladıkları taşla kendilerini Sarayburnu açıklarında denize atan onurlu insanlar öldü de bugün çocukları taciz edenler, kadınları katledenler utanmadan toplumda yer buluyorsa.
İçinden geçtiğimiz kirli zaman ele verdiklerinden fazlasını gelecek zamana saklıyorsa.
Teneke kutulara çiçek ekip onları her gün sulayan güzel insanları unutup çocuklarımızın ömrünü çürütenleri mi anacağım!
Geçiniz!
Mutluluk Takvimi
Kredi limitini aşma.
Yakışıksız şaka yapma.
Gençlere değer ve umut ver.
KİMSESİZ GÜNLÜK
"Gündüzleri Notre Dame'ın Kamburu gibiyim, herkes kerpeten gibi bakıyor bana.
Geceleri bir tenekenin içindeki ateşle ısınırken kıvılcımlardan fal tutuyorum.
Unutuyorum insan olduğumu.
Üç vakte kadar bahar gelecekmiş inşallah görebilirim."
Not: Baharı da vurdular!
Esmer bir rüzgar
Dolaşır tenimde
Hala baktığım yerdesin
Ne çok şey yolda kaldı
Mavi düşlerim kayıp
Şimdi gözlerimde
Katran karası perdesin
Biz hasret kaybından
Ölebilirdik
Bağışla ısrarımı
Biliyorum ölmedin ama
Nerdesin?
HAKKI YALÇIN