Kitaplar

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Ekranlarda ucuz esprilerin soytarılarına alkış tutacağımıza, insanlık adına boşalan yerleri doldurduğumuzda.

Sokaklara tükürmeyi ve küfürlü konuşmayı bıraktığımızda.

Bankalardan önce okumadığımız kitaplara borçlandığımızı anladığımızda.

Her kötülüğü haklı çıkaracak mazeretler uydurmaktan vazgeçtiğimizde.

Sosyal medyayı insanlık için kullanmamız gerektiğini öğrendiğimizde.

Fırtınalar da gelir geçer.

Çünkü bizler bir tüyün kasırgaya kafa tuttuğunu da kitaplardan öğrendik.

Mutluluk Takvimi

Çocuklara parmak oyunu göster.

Vitamin kullan.

Kan bağışı yap.

Kuşlara yem at.



İçim içimi yerken

Işıklarım sönerken

Sen evine dönerken

Yaslandım bir duvara

Sanki arkadaş oldu

Bana sabaha kadar

Senden daha vefalı

Yaslandığım o duvar

O duvarın dibinde

Gururum dağlar kadar

Yıkılmak yok bu gece

O duvara sözüm var

Hakkı YALÇIN



Şerefli ölmek için şerefli yaşamak gerekiyor.

İnsanın günlüğü

"Bir fırına girdim askıda 100 ekmek parası ödedim, o sırada yaşlı bir amca geldi ekmeğin sadece yarısını aldı.

Nedenini sordum, "bugünlük bana bu kadarı yeter" dedi.

Böyle insanların son kuşlar olduğunu biliyorum.

Ekmeklerin arkası var ama böyle insanlar kalmadı artık!" Not: İyilik yapmak için bir neden varsa her zaman bir umut da vardır.