Trabzon'da 21 elektrik dağıtım şirketinin yöneticileriyle bir araya gelmişti de daha önce yapılan anket çalışmalarının karşılığı olarak her şirketin karnesindeki gerçekleri yöneticilere iletmişti.
"Danışmanlarım müşteri gibi çağrı merkezlerinizi arayarak sizi kontrol ediyor." O toplantının bendeki karşılığı; "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın varlığının haksızlıkların yok olmasıyla yakın ilişkisi olacağına inanıyorum." Ardından da yazdığım dipnotu hatırlıyorum. "Halkın yanında yürümek böyle insanların yasasında varsa böyle bir Bakan'ın hakkını vermek de bizlerin kalemlerinin yasasında var."
***
Sonraki zaman içinde Berat Albayrak'ın görev alanı değişti.
Maliye Bakanı olduktan sonra bir hücum borusu çalındı sanki.
Ekonominin sihirbazlıkla ilgisi yoktur dünya şartlarıyla da vardır.
Pandeminin getirdiği olumsuz şartlardan etkilenmeyen ülke var mıydı? Yoktu.
Ama dünyada hiçbir Maliye Bakanı'nın üzerine bu kadar gidilmedi.
Damatsa damat, en değerli okulları bitirmiş eğitimini almış bunların önemi yok mu?
Ne yazık ki siyası hırsın gözleri kördür kulakları sağır!
***Hepimizin hafızası yerinde.
Berat Albayrak pandemi döneminde Maliye Bakanı olarak insanların hayatlarına kolaylık katabilecek paketler üretti konut kredilerini düşürdü.
Ama buna karşılık konut sahipleri iki gün geçmeden fiyatları yüzde 20 arttırdı.
Böyle zalimlere yüklenmeyen insanların ev sahibi olması için kapıları açan Berat Albayrak'a yüklendi.
Dolar yükselirken sevinçten çığlık atanlar aç çocukların sesini mi duyar? Duymadı.
Mesele "damat meselesi" haline getirildiği için insanlık onların kitabına uymadı.
Yükselen dolarla alçalanlar dünyasında ülkesinin ekonomisinin batmasına parmak kaldıranlar vardı.
***
En çok o saldırıları yapanların olmuştur.
Tayyip Erdoğan'a yetmeyen güçlerini Berat Albayrak üzerinden denemeyi kendilerine hak sayanlar kişilik haklarını bile yok saymıştır. Zaman zaman "dedikodu mafyasına" hizmet etmeyi büyüklük sayanların acımasız masallarını da dinledik.
İktidara karşı siyasi hırsın, hıncını çıkarmak için seçtiği isimdi Berat Albayrak.
***Berat Albayrak'ın gülümseyerek konuşmalarının bile yadırgandığını hatırlıyorum.
Gülümsemek bir insana yakışıyorsa kime ne... Bu yazıyı memleketine elinden geldiğince hizmet ettiğine inandığım Berat Albayrak için yazdım.
Çünkü bizler insanların hakkını verirken, verdikleri emeklerine baktık.