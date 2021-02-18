Gerektiğinde o ekmeklerin parasını ödemek ve ödeyenlerin var olduğunu bilmek vicdanla ilgilidir.
Çünkü insan olanın en büyük çaresizliğidir vicdan.
***Sıcak evlerin içinden yağan karı seyretmek birçok insana acayip keyif verir.
Bir yerlerde üşüyen çocuklar vardır, sokaklarda yatanlar!
Bir de onlara sormak gerekir, "yağan karı seyretmek size neler hissettiriyor." Verecekleri cevabı adım gibi biliyorum; "üşümek açlıktan da kötüdür!"
***
Bu dünya haysiyetli insanlar için çok zor, kötüler için lunapark.
Kötüler için insan ölümlerinin bile zerre kadar değeri yok, üşüyen çocukları mı düşünecekler?
Onların sloganları değişmez;
"açlıktan kimse ölmediyse soğuktan da kimse ölmez!" Yerde yatana tekmelerini atarken söyledikleri söz de bellidir; "herkes kaderini yaşar!" Evet, onurlu yoksulların kaderinde yetimin öksüzün hakkını yiyerek zengin olmak yoktur!
***Şimdi kar zamanıdır insanların zor zamanı, gönül kırıntılarına ihtiyacı olanların ellerinin dar zamanı.
Kara içeriden bakanların sokaktaki insanların sessiz çığlıklarından bile firar zamanı.
O yüzden bu dünyanın adaletsizliği kardan daha çok üşütüyor beni.
Bir babanın çocuğuna istediği yiyeceği alamamasından derin bir acı olabilir mi?
Ya da üşüyen çocuğunun haline bakıp o babanın nasıl kahrolduğunu düşünebilen kaç insan vardır?
Benciller için sadece paranın hükmü vardır, lüks ciplerin görkemli evlerin ve yalanların!
***Hak yemenin, zorbalığın iyilik yapmaktan daha değerli olduğunu öğreten teknolojinin evrim projesi amacına ulaşmıştır.
Zenginler gözlerini doyursa ihtiyaç sahibi insanları görebilirdi.
Ama insanlık denen duyguyu bile reddedip, doktorasını kötülük ve haram zenginliği üzerine yapanlar manzaranın keyfini çıkarır her zaman.
Ha karda ha güneşte!
***
Tek iyimserliğim çocuklar.
Çocuklar ki hayatın anlamıdır.
İyi insanlar çocuklara da gözü gibi baksın içindeki çocuğa da!
Çünkü çocuklara en çok kıyanlar içlerindeki çocuğu öldürenlerdir.
O yüzden yüreklerdeki ayaz sokaktaki ayazdan çok daha tehlikelidir.
***Yazdıklarıma "yoksul edebiyatı" diyorlar ya benim edebiyatım da zengindir yüreğim de.
Boyunun ölçüsünü almak isteyen varsa eskiden terziydim.
Çocukluğumda kelimeleri kesip biçen bir ustanın yanında çıraklık yaptım.
İroni yapmayı da berberdeki pirelerden öğrendim.
O zamanlar televizyon olsaydı develer her kanalda tellallık yapardı ama emin olun ki hiçbiri bu kadar yavşaklık yapmazdı.