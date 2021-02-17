Kötü oynarken kazanmanın bir açıklaması varsa o da talihtir.
Karagümrük maçının uzatma dakikalarında Emre Çolak'ın kaçırdığı pozisyon gol olsa emin olun Erol Bulut o talihe bile yanardı!
***Samuel ve Valencia gibi iki oyuncuya sahip olan her teknik adam maçları farklı kazanır ama olmayan sistem her yetenekli futbolcu için kelepçedir.
O yüzden Fenerbahçe'de manzaranın değişmesi için "usta bir ressama" ihtiyaç var.
Bugüne kadar yapılmayanları kim yapar? Hazır olduğu anda Mesut Özil?
Karagümrük maçında bir adam eksiltemedi futbolun en yalın halini sergiledi ama zekasıyla, fiziki noksanlığını örtbas eder, hücum hattını da reforma sürükler.
Öyle umuyorum.
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Trabzonspor'un harika yükselişi sürüyor. Bunda Abdullah Avcı'nın sihri büyük.
Abdullah Avcı önce kalbinin odasını açtı sonra bilginin kapısını.
Bakesatas'la da önemli bir açığı kapattı ve kısıtlı kadrosuyla şampiyonluk seferine çıktı.
Abdullah Avcı bugünlere kolay gelmedi ve adının karşılığı da "emekçi"dir.
Ondaki ifade lezzeti de başkalarında mevcut değildir.
***Adaletsizlik sahnelerinin çekimleri bu hafta da sürdü.
Sistem tıkır tıkır işliyor. Bazı hakemlerin kanına karışmış ihanet ya da uşak olmak için doğup hakem olmuşlar.
Bu ülkede haksızlık teknik adamların ve başkanların elinin altında.
Yeter ki "heybetli" cümlelerle haykırsınlar ve yeter ki hakemlere gönderdikleri sinyallerin kodları karışmasın!