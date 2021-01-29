O annenin kalbine ha kezzap dökmüşsün ha kızını uyuşturucuya alıştırmışsın.
Aynı kapıya çıkıyor.
Ama uyuşturucu satan çakallar için özne para.
Özne alıştırdıkları insanları ölene kadar sömürmek.
***Uyuşturucu bu ülkenin en acil sorunlarından biridir.
Çünkü çakallar cirit atıyor.
Çocuklarımız bu kansızların göz hizasında.
Çocukları uyuşturucu kullanmaya teşvik etmek için önce para ve hediye veren çakallar var.
"Beleş" gelen her şey tatlıdır ya sonunu kimse düşünmez.
Uyuşturucu çocuklarımıza sokaklarda yatak seriyor düşen bir daha ayağa kalkamıyor.
Düşman insanların içinde artık, kapıları camları tıklatıyor.
***
Sakın ola "benim oğlum uyuşturucu kullanmaz" demeyin.
Ya kullanırsa! Bir daha paçasını kurtaramaz.
Yakınımdaki bir insandan biliyorum.
Annesinin ve babasının sabahlara kadar çocuklarını sokak sokak aradığını da.
Anneler kaç kere ölür en iyi biçimde uyuşturucu meselesinde görürüz, ekranda izlediğim anne gibi.
***Uyuşturucun yaşı yoktur, küçük çocukları bile emzirir, delikanlılığı hadım eder.
Her kuşun etini yer, memleketi darmadağın eder.
Bu memleketin anaları babaları, çocuklarını abazan katillerin bıçaklarına mı büyütsün, yoksa uyuşturucu çakallarına mı?
***Genç yaşında ölen insanların hüzünlü hikayesidir bu.
Film bir mahalle ortasında başlar.
"Affedersiniz bir nefeslik ölüm ödünç alabilir miyim?" Başladığı gibi biter.
***
Pamuk ipliğine bağlı hayat dedikleri böyle bir şeydir işte!
Mutluluk Takvimi
Bugünü dün kadar kolay harcama.
Fanatik olma.
Cam kenarında kahve iç.
Çizgi roman oku.
Bu köşe başına
Yağmurdan kaçtım
Bakma öyle bana
Camdan gizlice
Aklına gelmesin
Sana döndüğüm
Çekip gideceğim
Yağmur dinince
Sana tek hatıra
Gölgem kalacak
Kalbindeki umut
Birden solacak
Belki de gözüne
Yaşlar dolacak
Çekip gideceğim
Yağmur dinince
Hakkı YALÇIN
İyi insanlar için bu dünyada yaşamak çok zor. Çok!
Kahraman Neva
Sinan Özen ve Burcu Özen'in şubat ayında bir yaşına basacak olan bebekleri Neva doğduğu günden bu yana hastanede tedavi görüyordu.
Bağırsaklarından sorunlu doğmuştu da bir yıl içinde 6 ameliyat geçirdi.
Anne ve babanın o çocukla birlikte verdiği mücadeleyi biliyorum.
Bir saniye olsun umutlarını yitirmediler.
Minik Neva önceki gün Ege Hastanesi'nden evine gönderildi.
İki hafta boyunca evdeki yaşama uyum sağlamakla gücünü bir kez daha sınayacak.
O minik bebek ölüme direnmenin hayat kahramanıdır.
Burcu Özen yılın annesi Sinan Özen de yılın babasıdır.
Daha şimdiden!