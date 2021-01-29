Pamuk ipliği!

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Pamuk ipliğine bağlı hayat dedikleri böyle bir şeydir işte!

Mutluluk Takvimi

Bugünü dün kadar kolay harcama.

Fanatik olma.

Cam kenarında kahve iç.

Çizgi roman oku.



Bu köşe başına

Yağmurdan kaçtım

Bakma öyle bana

Camdan gizlice

Aklına gelmesin

Sana döndüğüm

Çekip gideceğim

Yağmur dinince

Sana tek hatıra

Gölgem kalacak

Kalbindeki umut

Birden solacak

Belki de gözüne

Yaşlar dolacak

Çekip gideceğim

Yağmur dinince

Hakkı YALÇIN



İyi insanlar için bu dünyada yaşamak çok zor. Çok!

Kahraman Neva



Sinan Özen ve Burcu Özen'in şubat ayında bir yaşına basacak olan bebekleri Neva doğduğu günden bu yana hastanede tedavi görüyordu.

Bağırsaklarından sorunlu doğmuştu da bir yıl içinde 6 ameliyat geçirdi.

Anne ve babanın o çocukla birlikte verdiği mücadeleyi biliyorum.

Bir saniye olsun umutlarını yitirmediler.

Minik Neva önceki gün Ege Hastanesi'nden evine gönderildi.

İki hafta boyunca evdeki yaşama uyum sağlamakla gücünü bir kez daha sınayacak.

O minik bebek ölüme direnmenin hayat kahramanıdır.

Burcu Özen yılın annesi Sinan Özen de yılın babasıdır.

Daha şimdiden!