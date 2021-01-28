Dokun-aklı!

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Paranın hüküm sürdüğü topraklarda eski güzelliklere yazılan mektuplar yerine ulaşmaz olur.

Suya yazmak pek okunmuyorsa çorak topraklara yazarız belki okunur.

Bizlere çocuklarımıza su içerken bile dokunmayan yılanlara karşılık, denize düşmeden yılanlara sarılanlar dokunur.

Milyarlık yatını altınla kaplayanlarla bir çocuğun lokmasına göz koyanlara "laf söyletmeyenler" dokunur.

Mutluluk Takvimi

Uyuşturucuyla aktif mücadele et.

Yağmura içeriden bak.

Talih oyunlarına asla güvenme.

Gerçek sanatı destekle.

Gelenekçi ol.

Nerde telli duvaklı

Evvel zaman aşkları

Nerde o allı güllü

Sevdanın şarkıları

Yanaklara mendil olan

Omuzlara ne oldu

Samanlıkta seyran olan

Gönüllere ne oldu

Herkes kalbini yormuş

Sevmeleri unutup

Aşklar sahile vurmuş

Şişe içinde mektup

Şimdi siyah beyaz

Filmler gibi

Güzelim sevdalar da bitti

Özlemler hayaller

Veda makamı

Şarkıların canı

Cennete gitti

Hakkı YALÇIN



Bir annenin yüreği hiçbir teknolojik aletin göremeyeceğini görür.



O yüzden!

Kaç yıldır "ekranlarda Türkan Şoray, Gülşen Bubikoğlu, Filiz Akın filmlerini izlemek istiyorum" diye haykırıyorum kimse duymuyor.

Eski güzelliklerin yaşamasını istemeyen şimdiki zaman cellatları, küfürle basitlikle inşa edilmiş filmleri boşuna yayınlamıyor.

Onlar toplumu bozmanın getirisiyle doyuyorlar. Gerçek sanatçıların asaletinin şimdiki zamanın boyasını akıtacağını biliyorlar çünkü.