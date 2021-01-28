Belden yukarısı tutmayan insanlığıyla caka satan herhangi pislik zenginlerden biri.
Bir damla suya muhtaç ölen çocuklar onun gibilerinin yatının pervanesindeydi.
Dünyanın her yerinde böyle adamlar var, bizim ülkemizde de.
Lüks cipleri, uçakları, metreslerine aldıkları milyon dolarlık hediyeleri mevcut ama çocukların ağzına bir lokma uzatacak vicdanları yok.
Bana hiç kimse "bu dünyada iyiler kazanır" diye bir cümle kurmasın.
***Adına sevaplar yazılsın diye iyilik yapmanın bir anlamı varsa onun adı gösteriştir.
Karşılıksız iyilik yapmaktan daha asil insani tavır olamaz.
Çünkü hayatın fısıldadıklarını duymak yaptığı iyiliği duyurmaktan bin kere kutsaldır.
Sessiz iyiliklerde gözü olmayanların karşılıksız iyiliklerde de gönlü yoktur çünkü.
Ne güzel bir sözdür o "iyiliği çiçeklerin saçtıkları koku gibi yapmazsan o iyiliğinin hayrı yoktur!"
***
Bir insanın sokağındaki kuru bir ağaca yaslanması, kendisine üç kuruşluk çıkar sağlayan şerefsiz bir adamın gölgesi olmaktan bin kere değerlidir.
***Acımasız dünyanın unutturmaya çalıştıklarını her zaman hatırda tutmak insanlığın yasasında vardır.
Ama hak yemenin iyilik yapmaktan çok daha değerli olduğunu öğreten evrim projesi amacına ulaştı.
Zenginler gözlerini doyurabilse ihtiyaç sahibi insanları görebilirlerdi ama onların gözleri paradan başka bir şey görmüyor.
Ve para için ruhunu satanlardan geçilmiyor ortalık, ilahi emirleri bile reddedip!
***
Paranın hüküm sürdüğü topraklarda eski güzelliklere yazılan mektuplar yerine ulaşmaz olur.
Suya yazmak pek okunmuyorsa çorak topraklara yazarız belki okunur.
Bizlere çocuklarımıza su içerken bile dokunmayan yılanlara karşılık, denize düşmeden yılanlara sarılanlar dokunur.
Milyarlık yatını altınla kaplayanlarla bir çocuğun lokmasına göz koyanlara "laf söyletmeyenler" dokunur.
Mutluluk Takvimi
Uyuşturucuyla aktif mücadele et.
Yağmura içeriden bak.
Talih oyunlarına asla güvenme.
Gerçek sanatı destekle.
Gelenekçi ol.
Nerde telli duvaklı
Evvel zaman aşkları
Nerde o allı güllü
Sevdanın şarkıları
Yanaklara mendil olan
Omuzlara ne oldu
Samanlıkta seyran olan
Gönüllere ne oldu
Herkes kalbini yormuş
Sevmeleri unutup
Aşklar sahile vurmuş
Şişe içinde mektup
Şimdi siyah beyaz
Filmler gibi
Güzelim sevdalar da bitti
Özlemler hayaller
Veda makamı
Şarkıların canı
Cennete gitti
Hakkı YALÇIN
Bir annenin yüreği hiçbir teknolojik aletin göremeyeceğini görür.
O yüzden!
Kaç yıldır "ekranlarda Türkan Şoray, Gülşen Bubikoğlu, Filiz Akın filmlerini izlemek istiyorum" diye haykırıyorum kimse duymuyor.
Eski güzelliklerin yaşamasını istemeyen şimdiki zaman cellatları, küfürle basitlikle inşa edilmiş filmleri boşuna yayınlamıyor.
Onlar toplumu bozmanın getirisiyle doyuyorlar. Gerçek sanatçıların asaletinin şimdiki zamanın boyasını akıtacağını biliyorlar çünkü.