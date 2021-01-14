Kötü öğrenci

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Hiçbirimiz bu dünyayı dersimizi almadan terk etmeyeceğiz.

En çok da kötü öğrenciler olduğumuz için.

Mutluluk Takvimi

Çocuklara satranç öğret.

Elindeki çizgileri incele.

Patlamış mısırla Yeşilçam filmi izle.

Diş fırçanı yenile. Suyu dikkatli kullan.



Bu gece bu şehri

Terk ediyorum

Hasrete yolcuyum

Karanlıklarda

Kalbinde bir ömür

Kalmak isterdim

Aşk kadar gerçektir

Ayrılıklar da

Boş ver beni kader ne der

Hayat böyle gelen gider

Çok sevmenin bedelini

Yaralı yürek öder

Bu gece benim için ağla

Harcadığın aşka ağla

Sana gözlerimi bıraktım

Unutamazsın yaşadıkça

Hakkı Yalçın

Dolgun başaklar buğday tarlalarında eğik durur ama fırtınaya karşı dirençlidir.

Zaman aşımı!

Sıradan bir hakaret davası bile mahkemede birkaç ayda bitiyor ama emek hırsızlarını dava eden fikir işçilerinin mahkemeleri yıllarca sürüyor.

Emeğin ve hukukun bu kadar değersiz olduğu bir ülkede ortama "hakim" olmaya gerek yok.

Yasaları vicdani biçimde uygulamak yeterli.

Fikir işçilerinin emeklerini çalanlar vur patlasın çal oynasın oynarken, emekçilerin isyanları "arabesk" sayılırken, verilen kararlar adaleti temsil etsin istiyoruz.

Ama bu ülkede kendi halindeki insanların istekleri zamanaşımına uğramaktadır!